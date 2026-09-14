La catedral de Solsona vibra amb el XXVIII Festival d’Orgues de Ponent i del Pirineu

Un centenar d’oients va omplir la catedral de Solsona aquest diumenge, immersos en una sessió dedicada a la música clàssica per a orgue. La vint-i-vuitena edició del Festival d’Orgues de Ponent i del Pirineu 2026 va transformar l’espai amb sons d’harmonia, reforçant la seva posició entre els festivals musicals destacats de Catalunya. Aquesta cita, organitzada per l’Associació d’Amics de l’Orgue de les Comarques de Lleida, porta gairebé trenta anys amb la mateixa meta: fomentar la difusió i l’ús de l’orgue, i reivindicar el valor d’aquest patrimoni mitjançant obres pensades exclusivament per a aquest instrument.
Diversitat sonora i interacció instrumental al festival
El festival proposa maridar l’orgue amb instruments de corda, de vent, veus i formacions corals, dissenyant experiències poc habituals en espais patrimonials singulars del territori. Aquesta opció ha teixit connexions entre art, so i passat, convertint la música catalana i el patrimoni de ponent i Pirineu en eix central de la programació cultural. L’edició actual es presenta sota el lema Patrimoni Sonor: la denominació subratlla la dimensió viva dels orgues que faran ressonar durant la tardor, alguns dels quals han passat per processos de restauració per garantir-ne la pervivència.
El segon concert d’aquesta edició s’ha celebrat a Solsona. Un centenar d’assistents van escoltar Miquel González a l’orgue, qui va interpretar peces de Perandreu, Vicent Rodríguez, Bach, Antoni Soler, Magí Pontí i Mendelssohn. El festival inclou divuit recitals distribuïts en quinze municipis, amb activitats programades des del setembre fins al desembre de 2026. Les actuacions es fan en escenaris de valor patrimonial reconegut, fet que reforça la dimensió cultural i de cohesió social d’aquesta convocatòria anual. De fet, el Solsonès tornarà a acollir un d'aquests concerts, en aquest cas serà a Sant Llorenç de Morunys, a l'església parroquial, el proper 7 de desembre a les 6 de la tarda, amb Víctor Perea García a l'orgue.
L’organització del festival va a càrrec de l’Associació d’Amics de l’Orgue de les Comarques de Lleida, i rep l’impuls de la Fundació Privada Horitzons 2050, que afirma que “la música és una eina de cohesió territorial i de posada en valor del patrimoni cultural de les terres de Lleida”. Tots els concerts ofereixen entrada lliure i sense cost, fet que permet l’accés ampli a la cultura i fomenta la participació ciutadana en el patrimoni musical català.