Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona estrenen dues peces inspirades en la Festa Major

Aquest divendres, 4 de setembre, les músiques de la Festa Major de Solsona inspiraran l’estrena absoluta de dues peces en el Concert de vigília protagonitzat per Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. El concert, que començarà a dos quarts de deu del vespre a la sala polivalent, posarà en diàleg el patrimoni musical festiu solsoní amb la creació contemporània.
El compositor, guitarrista, cantant i actor Arnau Tordera obrirà el concert amb una primera part en què oferirà una selecció de temes dels seus discs i estrenarà “Suite solsonina”, una obra per a veu i guitarra elèctrica.
La segona part anirà a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, dirigida per Albert Fontelles i Ramonet, que interpretarà una selecció dels ballets més emblemàtics de la Festa Major. La formació farà un recorregut per algunes de les músiques que formen part de l’imaginari festiu solsoní, en una actuació que també reservarà alguna sorpresa al públic.
El concert culminarà amb l’estrena d’”El drac de Solsona”, una nova composició per a cobla, percussió i guitarra elèctrica que parteix del “Ball del drac” de Joan Roure. La peça, interpretada conjuntament per Tordera i la cobla solsonina, serà una nova aproximació a una de les músiques vinculades al bestiari de la Festa Major i exemplifica la voluntat del Concert de vigília de mantenir viu el patrimoni a través de noves lectures i llenguatges.
Participació de Jaume Roure
Una de les novetats d’aquesta edició serà la participació de l’artista Jaume Roure, que ha creat una sèrie de dibuixos que s’aniran projectant al llarg del concert i que contribuiran a construir-ne la dimensió visual. L’acte serà presentat pel periodista Marc Segués.
Aquest acte és coorganitzat per l’Ajuntament de Solsona i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona amb la col·laboració de l’Agrupació de Geganters. El Concert de vigília va néixer amb la voluntat de reivindicar i actualitzar el patrimoni musical de la Festa Major, una part indissociable de la identitat cultural de Solsona. Al llarg de les seves edicions, hi ha pres part músics i compositors com Albert Guinovart, Alba Careta i Roger Mas, i s’ha consolidat com un espai de trobada entre la tradició festiva i la creació musical contemporània.
Aquesta és una de les primeres cites de la 373a Festa Major de Solsona i la primera de la programació musical. L’agenda es pot consultar en línia a https://solsonalafesta.net/festamajor/.
- Acte: Concert de vigília amb Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona
- Dia: Divendres 4 de setembre
- Hora: 21.30 h
- Lloc: Sala polivalent
- Entrada: lliure