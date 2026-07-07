Els jutjats civils de Lleida, al límit: reben més casos que cap altre de l’Estat

La justícia civil de Lleida treballa al límit. Aquesta és la principal conclusió que va deixar aquest dilluns el president de l’Audiència de Lleida, Albert Guilanyà, durant la presentació de la memòria judicial corresponent al 2025. Amb una càrrega de treball sense comparació a la resta de l’Estat, Guilanyà va advertir que reforçar els jutjats civils ja no és una opció, sinó una necessitat urgent.
Les sis places de la secció civil del Tribunal d’Instància de Lleida són, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, les que assumeixen més assumptes de tot Espanya. Cadascun dels jutges tramita més de 3.000 procediments anuals, gairebé el triple dels 1.200 que fixa com a referència el CGPJ. Una situació que, segons Guilanyà, resulta insostenible si no s’amplia la plantilla.
El president de l’Audiència va atribuir aquest volum extraordinari de feina a l’allau de litigis relacionats amb les entitats financeres. Les reclamacions per clàusules hipotecàries, targetes revolving i altres conflictes vinculats als contractes bancaris continuen arribant de manera massiva als jutjats lleidatans perquè diversos despatxos especialitzats hi concentren les demandes de clients d’arreu de l’Estat. De fet, Guilanyà va arribar a definir un d’aquests bufets com “una fàbrica de fer demandes”, en referència al gran nombre de procediments que presenta.
A aquesta realitat s’hi afegeix un altre factor que complica encara més la situació. Els continus canvis de criteri del Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea provoquen que moltes resolucions siguin recorregudes sistemàticament per les entitats financeres. Aquest increment dels recursos acaba traslladant també la pressió a la secció civil de l’Audiència de Lleida, que reclama incorporar un sisè magistrat per poder absorbir l’augment de feina.
Malgrat la sobrecàrrega, Guilanyà va voler posar en valor el rendiment dels jutges lleidatans. Va destacar que, tot i ser els que més assumptes reben de tot l’Estat, també figuren entre els que dicten un major nombre de resolucions. Tanmateix, aquest esforç no és suficient per reduir l’acumulació de procediments pendents. Durant el 2025 els jutjats civils van registrar prop de 15.600 nous casos i en van resoldre una xifra lleugerament superior, però l’any es va tancar amb més de 10.500 expedients encara en tramitació.
Per revertir aquesta situació, el president de l’Audiència considera imprescindible ampliar la planta judicial. La primera demanda és la creació d’una desena plaça de primera instància a Lleida, prevista dins la planificació estatal, però insisteix que caldria anar més enllà i incorporar, com a mínim, dues places addicionals. Segons defensa la memòria judicial, l’escenari òptim seria disposar de quatre nous jutges civils.
Durant la presentació de la memòria, Guilanyà també va alertar de la manca d’estabilitat a la carrera judicial. Prop d’un terç de les places de la demarcació estan ocupades per jutges substituts, una situació que considera preocupant perquè dificulta la continuïtat dels òrgans judicials. A més, va reclamar una tercera plaça judicial a Cervera i la consolidació d’un tercer jutjat social a Lleida, que des de fa anys treballa amb una càrrega molt superior a la prevista.