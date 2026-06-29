Registren un centenar de furts i robatoris a la collita del Baix Segre

La campanya agrària al Baix Segre continua registrant una xifra estable d’uns cent delictes patrimonials cada temporada, principalment relacionats amb furts als camps i robatoris en instal·lacions agrícoles. El cap de l’Àrea Bàsica Policial del Segrià, l’inspector Xavier Ribelles, ha explicat que aquesta situació es manté pràcticament sense variacions des de l’any 2021, amb diferències mínimes entre temporades.
Per fer front a l’increment d’activitat durant els mesos de collita, els Mossos d’Esquadra reforcen cada any el dispositiu de seguretat a partir del mes de maig. El pla inclou patrulles fixes als municipis agrícoles, més presència policial i actuacions preventives fins a finals de setembre, coincidint amb el final de la campanya.
El dispositiu, un dels més veterans del cos policial a Catalunya, té com a objectiu prevenir els robatoris, facilitar la convivència i donar resposta a les necessitats d’un territori que durant l’estiu incrementa notablement la població amb l’arribada de treballadors temporers.
Segons Ribelles, els fets delictius més habituals tenen a veure amb el robatori de fruita, bateries, combustible o ferralla, sovint amb la intenció de vendre posteriorment el material sostret. L’inspector diferencia entre persones que actuen per necessitat i grups que busquen obtenir un benefici econòmic amb la revenda dels productes.
En aquest sentit, ha insistit en la importància de comunicar qualsevol situació sospitosa al telèfon 112. Ribelles ha posat com a exemple el robatori de 6.000 quilos de cireres a un agricultor de Seròs. Dies després, es van detectar persones oferint cireres a preus molt baixos en municipis de la zona, però la manca d’avisos ciutadans va dificultar la identificació dels responsables.
El responsable policial també ha recordat que els pagesos poden adoptar mesures de prevenció, com la instal·lació de sistemes d’alarma i càmeres de vigilància degudament senyalitzades, que poden actuar com a element dissuasiu.
Menys conflictes als carrers durant la temporada agrícola
Un dels aspectes que ha evolucionat amb els anys és la disminució dels incidents de convivència a la via pública. Ribelles assegura que hi ha hagut menys baralles i problemes als carrers gràcies, en part, a la creació de més espais d’allotjament per als temporers.
Segons l’inspector, disposar de zones on els treballadors puguin descansar i fer vida fora de l’espai públic ha contribuït a reduir les tensions als municipis durant els mesos d’estiu.
La vigilància també arriba a Lleida ciutat
El dispositiu no se centra únicament en els pobles del Baix Segre. Els Mossos també reforcen la vigilància a l’Horta de Lleida i a la capital del Segrià, ja que molts temporers resideixen a la ciutat i s’hi desplacen després de la jornada laboral. Els agents fan controls preventius especialment al centre històric i als voltants dels espais d’allotjament temporal.
El coordinador territorial de la Plana de Lleida d’Unió de Pagesos, Néstor Serra, ha valorat positivament l’increment de la presència policial i ha coincidit que la situació dels robatoris es manté similar als últims anys.
Tot i això, el representant sindical ha reclamat un enduriment de les conseqüències per als delinqüents reincidents. Serra considera que moltes detencions no tenen un efecte dissuasiu suficient perquè alguns acusats tornen al carrer poc després de ser arrestats.