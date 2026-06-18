Detingut un segon sospitós relacionat amb l’onada de robatoris i incendis a l’Horta de Lleida

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquesta matinada un home de 24 anys presumptament relacionat amb l’onada de robatoris i incendis en habitatges de l’Horta de Lleida que va generar una gran alarma social durant la tardor de 2024.
Segons ha avançat Segre i han confirmat fonts policials, els investigadors feia temps que seguien la pista del sospitós i finalment l’han pogut arrestar en un domicili del barri de la Bordeta. El jove acumularia més d’una desena d’antecedents policials i està previst que passi a disposició judicial aquest mateix dijous.
Aquesta detenció se suma a la del primer investigat, un home de 30 anys, que actualment es troba en presó preventiva. Segons la investigació, se l’acusa de participar en més de 70 robatoris i de ser el presumpte autor de cinc incendis en habitatges. Els fets investigats s’haurien produït entre finals de 2022 i el moment de la seva primera detenció, el juliol de 2025.
L’onada de robatoris que va alarmar l’Horta
Els primers episodis vinculats a aquesta onada delictiva es van registrar entre els dies 8 i 10 de novembre de 2024. Setmanes més tard, durant la nit del 7 al 8 de desembre, es van produir dos nous robatoris que van incrementar la preocupació i el malestar entre els veïns de la zona.
El principal sospitós va ser detingut el juliol de 2025, però va recuperar la llibertat només cinc dies després d’haver ingressat a presó, una decisió judicial que va provocar sorpresa i indignació entre les víctimes i els afectats. Posteriorment, a l’octubre de 2025, va ser novament arrestat i des d’aleshores es troba en presó preventiva.
Naixement de la Plataforma Horta Segura
L’augment dels robatoris i la sensació d’inseguretat van impulsar la creació de la Plataforma Veïnal Horta Segura, una entitat formada per veïns afectats que ha reclamat mesures més contundents davant la situació.
La plataforma, conjuntament amb la Fiscalia, va presentar un recurs contra la decisió judicial que havia permès la posada en llibertat amb càrrecs del primer detingut, en considerar que existia risc de reincidència i preocupació entre els residents de l’Horta de Lleida.