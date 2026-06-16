Detinguts dos multireincidents a Lleida per un robatori en un vehicle i un altre en un establiment comercial

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns dos homes de 31 i 38 anys acusats de cometre dos robatoris diferents a la ciutat de Lleida. Tots dos arrestats acumulen nombrosos antecedents policials i diverses detencions durant els darrers mesos.
El primer dels detinguts està relacionat amb un robatori amb força en un vehicle comès el passat 22 d'abril en un aparcament situat al carrer Bonaire. Segons la investigació policial, el sospitós va trencar una de les finestres del cotxe per accedir a l'interior i endur-se diversos objectes de valor.
Els agents van aconseguir identificar el presumpte autor dels fets, un home que l'any passat ja havia estat detingut en 23 ocasions per delictes de característiques similars. La segona detenció està relacionada amb un robatori en un establiment comercial del carrer València, ocorregut dissabte passat. En aquest cas, el lladre hauria forçat la porta d'accés del negoci i s'hauria emportat la recaptació de la caixa.
El segon arrestat és un vell conegut dels cossos policials. Segons han informat els Mossos, acumula més de 70 antecedents policials i ha estat detingut 14 vegades des del passat mes de febrer.
Les investigacions van permetre identificar i localitzar els dos sospitosos, que van ser arrestats dilluns. Els detinguts han passat aquest dimarts a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Lleida.