Detinguts dos homes per un robatori violent d’una cadena d’or a Lleida

Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres dos homes de 20 i 35 anys com a presumptes autors d’un robatori amb violència comès a la ciutat de Lleida.
Els fets van tenir lloc cap a les cinc de la tarda a la plaça Encarna López, quan un dels sospitosos es va apropar a una dona i li va arrencar una cadena d’or que portava al coll mitjançant una forta estrebada. Després del robatori, l’autor va fugir ràpidament del lloc. Un testimoni va observar com el lladre pujava a un vehicle que l’esperava per facilitar-ne la fugida. Quan va intentar impedir que marxessin, el cotxe va accelerar bruscament i gairebé l’atropella. La víctima, afortunadament, no va patir lesions de consideració.
Després de rebre l’avís, els Mossos van comprovar que el vehicle implicat estava domiciliat a Tàrrega, motiu pel qual es va alertar tant la Policia Local com les patrulles dels Mossos d’aquesta localitat. Cap a les sis de la tarda, una patrulla de trànsit va localitzar a l’avinguda Barcelona de Tàrrega un vehicle que coincidia amb la descripció facilitada. A l’interior hi viatjaven dos homes que també encaixaven amb les característiques dels sospitosos.
Durant la identificació, els agents van comprovar que el conductor no disposava de permís de conduir. A més, en l’escorcoll del vehicle van localitzar una arma blanca de grans dimensions. Davant els indicis recollits, els dos individus van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació, mentre que el conductor també va ser denunciat per conducció temerària.