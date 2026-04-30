Perdonen un deute de més de 40.000 euros a un lleidatà addicte al joc

Un jutjat mercantil de Lleida ha concedit l’exoneració d’un deute de 42.565,65 euros a un lleidatà que es trobava en situació d’insolvència a causa de la seva addicció al joc. La resolució s’ha emès en aplicació de la Llei de la Segona Oportunitat, un mecanisme legal que permet a persones físiques començar de nou econòmicament quan acrediten bona fe.
L’afectat va iniciar-se en les apostes esportives amb només 19 anys, amb la intenció d’ajudar econòmicament la seva família. No obstant això, aquesta pràctica va derivar en una ludopatia que el va portar a endeutar-se progressivament amb entitats bancàries i prestadors privats. Amb el temps, la situació es va descontrolar fins al punt d’haver de sol·licitar nous préstecs per cobrir despeses bàsiques del dia a dia.
Segons explica el mateix afectat, l’addicció el va conduir a una espiral de deute creixent i desorganitzat, agreujada per la falsa esperança de recuperar els diners perduts. Aquesta situació va tenir un impacte profund en la seva salut mental, la seva estabilitat familiar i la seva economia. A més, va patir episodis de depressió i una baixa mèdica relacionada amb l’estrès derivat de la seva situació financera.
Malgrat haver intentat renegociar els deutes i establir acords de pagament, la realitat econòmica era insostenible. La pressió de les reclamacions judicials i les trucades constants d’empreses de recobrament van incrementar encara més el seu malestar emocional.
A principis de 2025, l’home va iniciar un tractament en un centre especialitzat per superar la seva addicció. Paral·lelament, va buscar assessorament legal a Bergadà Abogados, que va gestionar el seu cas. Després d’analitzar la seva situació, es va determinar que complia els requisits per acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, especialment pel fet de ser considerat un deutor de bona fe.
Finalment, el jutge del tribunal mercantil de Lleida va dictar la resolució que li permet cancel·lar el deute pendent. Aquesta decisió reconeix no només la seva situació econòmica, sinó també el fet que la ludopatia és una malaltia que pot tenir conseqüències greus si no es tracta adequadament.
Amb aquesta sentència, l’afectat pot iniciar una nova etapa vital, lliure de deutes, amb la possibilitat de reconstruir la seva economia i millorar la seva qualitat de vida.