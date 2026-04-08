La Llei de Segona Oportunitat allibera una dona de Manresa d'un deute de més de 60.000 euros

Una dona de Manresa ha aconseguit cancel·lar un deute de 60.680 euros acollint-se a la Llei de Segona Oportunitat, després que la seva situació econòmica es veiés afectada per una malaltia que li va impedir continuar treballant.
Un deute originat per l'accés a l'habitatge
La situació d'endeutament es va iniciar arran de la sol·licitud d'un préstec destinat a cobrir les despeses de gestió per accedir a un habitatge de lloguer, així com el pagament de l'entrada i dels tres primers mesos.
Aquest esforç econòmic inicial va situar la dona en una posició vulnerable, que es va veure agreujada posteriorment per circumstàncies sobrevingudes.
L'impacte de la malaltia en la situació econòmica
Amb el temps, la dona va patir un càncer que la va obligar a deixar de treballar. A partir d'aquell moment, va començar a percebre una prestació de baixa mèdica d'import reduït, insuficient per fer front als compromisos econòmics adquirits amb les entitats financeres.
Aquesta situació va provocar l'acumulació del deute, que finalment ascendia a més de 60.000 euros.
L'aplicació de la Llei de Segona Oportunitat
La cancel·lació del deute ha estat possible gràcies a la Llei de Segona Oportunitat, aprovada pel Parlament espanyol l'any 2015, que permet a persones en situació d'insolvència reestructurar o cancel·lar els seus deutes.
Per acollir-s'hi, és necessari complir diversos requisits, com no haver estat condemnat per delictes socioeconòmics en els darrers deu anys, actuar de bona fe sense ocultar béns ni ingressos i trobar-se en una situació actual o imminent d'insolvència.
Aquesta eina legal ha permès, en aquest cas, alliberar la persona afectada d'una càrrega econòmica que no podia assumir.
Un mecanisme cada cop més utilitzat
Des de la seva aprovació, la Llei de Segona Oportunitat s'ha convertit en una via per a moltes persones que es troben en situacions econòmiques límit. L'aplicació d'aquest mecanisme permet oferir una sortida a casos en què les circumstàncies personals o laborals han impedit fer front als deutes contrets.
El cas de Manresa s'afegeix així a altres situacions similars en què aquesta legislació ha facilitat la cancel·lació de deutes i la possibilitat de començar de nou des del punt de vista econòmic.
La gestió la va portar a terme a través dels advocats de Repara tu deuda, que assenyalen que aquest tipus de procediments s'han incrementat en els darrers anys arreu de l'Estat.