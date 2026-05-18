L'ExpoBages estrena La Central Creativa com a nou espai per al talent del territori

L'ExpoBages incorporarà enguany La Central Creativa, un nou espai experiencial que neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada per al sector creatiu i cultural de la Catalunya Central. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de Manresa i gestionada per la productora bagenca Well Studios, se situarà a l'avinguda Universitària durant els dies 23 i 24 de maig.
L'espai ocuparà el tram comprès entre la Biblioteca del Campus Universitari i el Mercadona i combinarà entreteniment, entrevistes, pòdcasts en directe, música i retransmissions esportives amb l'objectiu de dinamitzar la fira i donar visibilitat al talent local.
Un espai pensat per a la conversa i l'entreteniment
La Central Creativa es planteja com un complement als formats expositius tradicionals de l'ExpoBages i vol oferir una experiència contínua al llarg de tota la jornada. La proposta evolucionarà des d'activitats culturals i creatives durant el matí fins a formats més participatius i festius al vespre.
L'espai comptarà també amb una zona d'estada amb taules i cadires i un servei de barra amb begudes i restauració lleugera.
Xavier Pérez Esquerdo obrirà la programació
La programació començarà dissabte 23 de maig amb el Vermut Creatiu, conduït pel periodista i comunicador Xavier Pérez Esquerdo i el creador de contingut Walter Capdevila. L'activitat començarà a les 12 del migdia amb una proposta informal vinculada al món creatiu i cultural.
A la tarda, a partir de les 5, els creadors Catlletres i DavidItsMe conduiran un Bingo Musical basat en cançons catalanes, un format que ha guanyat popularitat en els darrers mesos.
La jornada es tancarà amb la retransmissió en directe del partit entre el Baxi Manresa i el Gran Canaria, dinamitzada per El Ganxo TV amb pantalla gegant a partir de les 7 de la tarda.
Pòdcasts, entrevistes i màgia diumenge
L'activitat continuarà diumenge 24 de maig amb el format Late Morning, presentat per l'actor i humorista Albert Roig. Durant el matí es faran entrevistes a diversos perfils artístics i creatius com Miriam Oró, Laura Poulain, Pol Serra i Nadine Romero, així com la presentació de projectes com els Premis Notworking.
A la tarda, La Central Creativa acollirà la gravació en directe dels pòdcasts No Som Ningú i La Ronda Perversa, abans de tancar la programació amb una actuació de màgia de Melanie Cacho.
Nova aposta de l'ExpoBages
Amb aquesta iniciativa, l'ExpoBages reforça la seva aposta per formats més participatius i experiencials, vinculats a la cultura, la comunicació i la creació digital. L'organització destaca que La Central Creativa vol esdevenir un espai de connexió entre creadors, projectes i públic dins el marc de la fira multisectorial de referència de la Catalunya Central.