Endesa i el CETIM acorden avantatges energètics per a 1.200 professionals

Endesa i el Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) han signat un conveni de col·laboració per millorar l'eficiència energètica i promoure la sostenibilitat entre els 1.200 professionals vinculats a l'entitat.
L'acord permetrà als col·legiats accedir a eines per optimitzar el consum energètic i beneficiar-se de descomptes exclusius en subministraments elèctrics i de gas natural, així com en serveis tècnics relacionats amb la millora de l'eficiència energètica.
Assessorament per reduir consum i costos
En el marc del conveni, Endesa oferirà un servei d'assessorament energètic adaptat a les necessitats de cada col·legiat. Aquest servei ajudarà els professionals a identificar les tarifes més adequades per reduir el consum i optimitzar els costos energètics.
La companyia també fomentarà la millora de l'eficiència energètica de les diferents instal·lacions mitjançant serveis vinculats a l'estalvi energètic, com la instal·lació de sistemes d'energia renovable i altres solucions tècniques.
Descomptes en llum, gas i serveis tècnics
Els col·legiats del CETIM podran gaudir d'un descompte del 2% en el terme variable de la llum i el gas durant el primer any. A més, tindran un 20% de descompte en la contractació de serveis tècnics associats, com assegurances de manteniment i reparació.
Els membres de l'entitat també podran accedir a tarifes preferents i altres avantatges en serveis orientats a millorar l'eficiència energètica dels seus habitatges i negocis.