La banca mòbil de Caixa Enginyers acumula 652 visites a la Catalunya Central

Caixa Enginyers ha consolidat el desplegament del servei de banca mòbil #CEApropa, una iniciativa impulsada en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per facilitar l'accés als serveis financers en municipis sense oficina bancària ni caixer automàtic. Al Bages i el Moianès, el servei dona cobertura a 18 municipis: Aguilar de Segarra, Calders, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de Bages, Fonollosa, Gaià, Marganell, Mura, Rajadell, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages i Talamanca, al Bages; i Castellcir, Collsuspina, l'Estany, Granera i Monistrol de Calders, al Moianès.
El projecte es va posar en marxa el setembre de 2024 i, fins a l'abril de 2026, ha registrat 2.492 visites acumulades en el conjunt de Catalunya, arribant a 313 municipis i beneficiant més de 237.000 persones. La zona Centre, on s'inclouen els municipis del Bages i el Moianès, ha sumat 652 visites.
Servei bancari de proximitat
L'oficina mòbil incorpora caixer automàtic i permet fer operacions habituals com retirades d'efectiu, consultes, gestions comercials i atenció personalitzada. Caixa Enginyers destaca que la major part de les atencions han estat visites espontànies, fet que evidencia una demanda sostinguda del servei en municipis petits o rurals.
Des de l'inici del projecte, el volum d'operacions en caixer ha superat les 3.500 i s'han registrat 480 noves altes de socis. L'entitat també subratlla els alts nivells de satisfacció dels usuaris, amb una puntuació de 8,47 sobre 10 en satisfacció general i de 8,88 en fidelitat.