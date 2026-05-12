La Setmana de l'Emprenedoria de Manresa reivindicarà aprendre dels errors per créixer

L'Ajuntament de Manresa, a través de ProManresa, ha presentat la 8a Setmana de l'Emprenedoria a Manresa i comarca, que es farà del 18 al 22 de maig en diferents punts del Bages. La iniciativa vol donar visibilitat a les entitats de l'ecosistema emprenedor i oferir eines i recursos a persones emprenedores i empreses.
Aquesta edició tindrà com a fil conductor el lema Caure per tornar a començar. L'aprenentatge que ens fa créixer, amb la voluntat de posar en valor les dificultats i els errors com a motor d'innovació i millora.
Un programa centrat en l'aprenentatge i la innovació
Segons ha explicat el regidor delegat d'Ocupació i Emprenedoria, Lluís Vidal Sixto, la programació abordarà experiències reals i oferirà recursos útils perquè els projectes empresarials puguin créixer des de la perseverança.
Entre les activitats previstes hi haurà sessions sobre els primers passos per crear una empresa i formacions sobre finançament i ajuts per a persones emprenedores.
La jornada central es farà el dimarts 19 de maig a Eurecat Manresa sota el títol Caure per tornar a començar. Inclourà una ponència d'Albert Riba sobre el fracàs com a eina d'aprenentatge i la taula rodona Emprendre amb cicatrius: La fortalesa de l'experiència.
Activitats al Bages i espai final a l'ExpoBages
El dimecres 20 de maig es durà a terme el Tecnobus, una activitat que permetrà visitar tres empreses referents del Bages en transformació digital.
La programació també arribarà a altres municipis de la comarca, com Sallent, amb una jornada de portes obertes al Viver d'Empreses El Salt el dijous 21 de maig.
La cloenda tindrà lloc el dissabte 23 de maig amb La Central Creativa, al pati de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa. L'espai combinarà entrevistes i testimonis amb una Networking Party i la retransmissió en directe del partit del Baxi Manresa.
L'Ajuntament i ProManresa han convidat la ciutadania, les empreses i les persones emprenedores a consultar el programa complet i formalitzar les inscripcions a través de la web de ProManresa.