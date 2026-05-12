La Festa del Riu tornarà al Parc Josep Vidal amb debat, música i economia social

El Parc Josep Vidal de Manresa tornarà a convertir-se a finals de maig en l'epicentre de l'economia social i solidària de la Catalunya Central amb una nova edició de la Festa del Riu. El certamen, que arriba a la seva vuitena edició, tindrà lloc els dies 29 i 30 de maig i reunirà més de 30 entitats del territori en una programació que combinarà debat, cultura transformadora, música, activitats familiars i mostra de projectes cooperatius.
La presentació de l'esdeveniment s'ha fet aquest dilluns al mateix parc amb la participació del regidor d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de Manresa, Lluís Vidal Sixto; la representant de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, Laura Muixí, i Dani Castellano, de la Casa de la Música de Manresa, entitats organitzadores de la iniciativa.
Un espai consolidat de transformació social
Els impulsors han destacat que la Festa del Riu recull el llegat de més d'una dècada d'iniciatives vinculades a l'economia social i el comerç just, com la Mostra d'Economia Social i Solidària o la Festa pel Comerç Just. Amb el pas dels anys, el certamen s'ha consolidat com la principal cita anual de visualització i promoció d'aquest model socioeconòmic a la comarca.
Enguany, una de les principals novetats serà el reforç dels espais de debat i de presentació de projectes, amb una aposta clara pel pensament crític i l'intercanvi d'experiències. De fet, les activitats prèvies ja han començat aquest mes de maig amb propostes vinculades a la reflexió social i cultural.
Palestina, protagonista de la jornada inaugural
La programació central arrencarà el divendres 29 de maig amb una jornada monogràfica dedicada a Palestina. L'organització vol apropar a la ciutadania la realitat del poble palestí des d'una mirada cultural i social que vagi més enllà del conflicte bèl·lic.
La jornada inclourà activitats orientades a donar a conèixer la identitat, la cultura i el territori palestí, en una proposta que busca fomentar la reflexió i la solidaritat internacional.
Música, tallers i activitats familiars
El dissabte 30 de maig serà el dia gran de la Festa del Riu. El Parc Josep Vidal s'omplirà d'activitats durant tota la jornada amb una oferta pensada per a tots els públics. La programació inclourà la mostra d'entitats i projectes cooperatius, tallers de natura, espais de joc, activitats familiars i una presència destacada de les arts escèniques i la música. L'objectiu és convertir el parc en un gran espai de trobada ciutadana i de descoberta d'alternatives socials i econòmiques arrelades al territori.
Un projecte compartit de ciutat
Els organitzadors han remarcat que la Festa del Riu va més enllà d'un simple programa d'activitats i es planteja com un espai de connexió entre persones, col·lectius i iniciatives que treballen des de la cooperació i la transformació social.
També han subratllat que la consolidació del certamen contribueix a dinamitzar l'entorn del Parc del Cardener i encaixa amb l'objectiu municipal de generar nous espais de convivència i ús ciutadà.
La Festa del Riu està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Manresa, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i la Casa de la Música de Manresa.