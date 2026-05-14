UManresa obrirà la Clínica Odontològica i el FUB4 durant l'ExpoBages

UManresa - Fundació Universitària del Bages participarà a l'ExpoBages, que se celebrarà els dies 23 i 24 de maig a l'avinguda Universitària, amb diverses activitats destinades a donar a conèixer la institució i alguns dels seus equipaments. A més de tenir un estand propi a la fira multisectorial, la universitat organitzarà visites guiades a la Clínica Odontològica Universitària i a l'edifici FUB4.
La Clínica Odontològica mostrarà els espais assistencials i formatius
La Clínica Odontològica Universitària és un equipament de 3.000 metres quadrats distribuïts en dues plantes que integra consultoris completament equipats, laboratoris i aules formatives. Les instal·lacions compten amb tecnologia d'última generació, com escàners digitals i TAC.
Durant les visites, els participants podran conèixer els boxes odontològics i els diferents espais on es combina la formació pràctica de l'alumnat del grau en Odontologia i del CFGS de Pròtesis Dentals, l'atenció a la ciutadania i la recerca en salut bucodental. Aquest equipament forma part de la Clínica Universitària de Manresa.
El FUB4 ensenyarà equipaments vinculats a l'educació
L'edifici FUB4 concentra els estudis i serveis especialitzats en educació del campus Manresa. Les visites permetran descobrir diversos equipaments oberts a la comunitat educativa i a la ciutadania.
Entre aquests espais hi ha el Lab 0_6, centre de recerca i innovació educativa amb propostes de ciència per a infants; Upetita, l'escola bressol universitària vinculada als estudis d'Educació Infantil, i el Centre de Documentació Josep Maria Aloy, que disposa d'un fons de més de 8.000 títols de literatura infantil i juvenil en català i treballa en la seva difusió i dinamització.
Les visites guiades es faran en dos torns, a les 4 de la tarda i a 2/4 de 6 de la tarda, i caldrà inscriure-s'hi prèviament a través de l'enllaç habilitat per la universitat.