El Mercat de la Terra de Sant Fruitós reivindicarà l'albergínia blanca aquest dissabte

El Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós de Bages acollirà aquest dissabte 16 de maig una nova edició del Mercat de la Terra, que aquest mes estarà dedicada a l'albergínia blanca. La proposta combinarà gastronomia, activitats familiars, música i accions de promoció d'aquesta varietat local amb l'objectiu de posar en valor els productes de proximitat i de temporada.
La jornada se celebrarà entre les 10 del matí i les 2 del migdia i començarà amb el tradicional tastet del producte protagonista del mes. En aquesta ocasió, el restaurant Can Patoi oferirà una proposta gastronòmica elaborada amb albergínia blanca per donar a conèixer les qualitats culinàries d'aquesta hortalissa.
Tallers familiars i vermut musical
A partir de les 11 del matí, Les Arnaules conduiran un taller de planter adreçat especialment al públic familiar i infantil. L'activitat permetrà als participants conèixer el procés de cultiu i plantació d'aquesta varietat tradicional.
La programació continuarà a les 12 del migdia amb el vermut musical, que en aquesta ocasió anirà a càrrec del grup PöNgä, guanyador del concurs de músics.
Coincidint amb l'època de plantació, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages repartirà planter d'albergínia blanca entre els assistents amb l'objectiu de fomentar la recuperació i preservació d'aquesta varietat local. Se'n lliurarà un exemplar per persona fins a exhaurir existències.
Foment dels productes de proximitat
Els hortolans del municipi també poden encarregar planter prèviament, amb un màxim de deu unitats per persona i fins a esgotar existències, a través del correu electrònic sfb.promocio.econom@santfruitos.cat o del telèfon 938 789 702.
El Mercat de la Terra aposta cada mes per un model de consum basat en productes de proximitat, frescos i de temporada, elaborats amb criteris de sostenibilitat i amb preus justos tant per als productors com per als consumidors.