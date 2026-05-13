Sant Joan obrirà una aula d'estudi nocturna per als exàmens i la selectivitat

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada posarà en marxa a partir del 18 de maig una nova Aula d'Estudi nocturna, un servei reclamat des de fa anys pels joves del municipi. L'espai funcionarà fins al 18 de juny, coincidint amb el període d'exàmens finals i les proves de selectivitat, i oferirà un lloc adequat perquè els estudiants puguin allargar les hores de preparació sense haver de desplaçar-se a altres municipis.
Un espai per estudiar fins a mitjanit
La nova Aula d'Estudi s'ubicarà a les aules del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, a la segona planta de Cal Gallifa. El servei estarà obert de dilluns a divendres entre les 8 del vespre i les 12 de la nit, amb la voluntat de complementar l'horari de la biblioteca municipal i facilitar la continuïtat de l'estudi en un mateix edifici.
L'espai tindrà capacitat per a 30 persones i disposarà de connexió wifi i punts d'alimentació elèctrica per utilitzar ordinadors i altres dispositius portàtils.
L'aula està adreçada a persones majors de 16 anys que cursin batxillerat, formació professional, estudis universitaris o que preparin oposicions professionals.
Un servei reclamat pels estudiants
El regidor d'Educació, Iban Hortal, ha explicat que la iniciativa respon a una demanda històrica del jovent del municipi. Segons ha assenyalat en nom de l'equip de govern, "l'objectiu d'aquest i altres projectes és acompanyar, vetllar per l'equitat i pel màxim de facilitats a les i els estudiants del nostre poble".
Hortal ha remarcat també que el consistori vol evitar que els estudiants hagin de marxar a altres poblacions per preparar els exàmens i ha relacionat aquesta prova pilot amb altres iniciatives de suport als joves, com la convocatòria d'ajuts a la mobilitat impulsada aquest curs.
Accés lliure i voluntat de continuïtat
L'accés a la nova Aula d'Estudi serà gratuït i lliure. Les persones usuàries només hauran d'omplir un formulari breu a través d'un codi QR en entrar a la sala. Aquest sistema servirà posteriorment per fer una valoració del servei.
L'espai comptarà amb personal de control per vetllar pel correcte funcionament de les instal·lacions.
L'Ajuntament ha explicat que aquesta primera experiència neix amb voluntat de continuïtat i que, a partir de les aportacions recollides durant aquest primer període, es valorarà ampliar el servei en futures èpoques d'exàmens, com ara les vacances de Nadal.