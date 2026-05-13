Sant Fruitós serà l'epicentre del trail running amb la 13a edició de l'Ultra Trail Barcelona

Sant Fruitós de Bages acollirà aquest dissabte 16 de maig la 13a edició de l'Ultra Trail Barcelona, una prova consolidada dins el calendari de curses de muntanya que tornarà a convertir el municipi en el centre neuràlgic del trail running. La plaça Alfred Figueras serà el punt de sortida i arribada de totes les modalitats de la competició, que ja compta amb més de 400 participants inscrits procedents d'una quinzena de països.
L'esdeveniment esportiu arribarà per segona vegada a Sant Fruitós de Bages amb un programa format per quatre recorreguts adaptats a diferents nivells i exigències físiques. La prova reina serà l'Ultra, de 57 quilòmetres, que donarà el tret de sortida a les 7 del matí. Mitja hora més tard començarà la Marató, de 42 quilòmetres, mentre que la Mitja Marató, de 27 quilòmetres, sortirà a les 8 del matí. Finalment, la Speed Trail, d'11 quilòmetres, arrencarà a les 9 del matí.
Una prova consolidada al calendari de curses de muntanya
L'Ultra Trail Barcelona s'ha consolidat al llarg dels anys com una de les cites destacades del trail running a Catalunya, atraient corredors i corredores de diferents punts del territori i també de l'àmbit internacional.
En aquesta edició, la participació tornarà a tenir un marcat caràcter internacional, amb esportistes arribats d'una quinzena de nacionalitats diferents. Entre els noms destacats hi figura el menorquí Àlex Urbina, que el passat mes de març va aconseguir el tercer lloc a la Ultra Trail do Marão.