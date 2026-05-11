El Baxi Manresa té una nova oportunitat a Girona

El Baxi Manresa tindrà a Girona (dimarts, 20.00h. Esport3 i DAZN) la segona oportunitat per assegurar la permanència a la Lliga Endesa. Aquesta continuïtat pot arribar per activa en cas de triomf a Fontajau. Si els bagencs tornen victoriosos de Girona no caldrà fer més càlculs. En cas de derrota, caldria esperar la desfeta de San Pablo Burgos i Morabanc Andorra per no començar a veure fantasmes. Els burgalesos reben l'Unicaja Màlaga i els andorrans es desplacen a Badalona.
Louis Olinde es troba pitjor del cop que va rebre al cap i Diego Ocampo el dona per descartat. També és difícil que jugui Eli Brooks. El nord-americà hauria d'arribar aquest dimarts després de ser sis dies fora amb motiu de la seva paternitat i fer-lo jugat a Girona seria molt arriscat. El seu entrenador espera que estigui plenament disponible dissabte contra el Casademont Saragossa. La resta de jugadors, amb la coneguda excepció d'Hugo Benítez, estan tots bé.
Ocampo s'ha reafirmat en les paraules que va fer servir diumenge passar a Andorra. "Vam anar tard i amb poc ritme defensiu", ha recordat el tècnic. El Bàsquet Girona no compta amb un jugador de les característiques d'Artem Pustovyi però en canvi té a les seves files un vell conegut com Martinas Geben. El lituà "juga dins i juga fora. Passa la pilota i també és capaç de capturar molts rebots". La forma d'afrontar el poder que tenen els pivots rivals és aprendre de l'experiència i jugar més dur.
El Bàsquet Girona arriba al derbi amb una victòria més que el Baxi Manresa. En la darrera jornada, els gironins van perdre davant l'UCAM Múrcia (86-75) en un partit en què van mostrar un bon nivell competitiu però que van anar sempre a remolc del seu rival. James Karnik va ser el millor del conjunt que entrena Moncho Fernández amb 20 punts i 7 rebots. Possiblement sigui un recurs usat per Fernández aprofitant les mancances que té el joc interior del Baxi Manresa. Martinas Geben, que va ser decisiu al partit de la primera volta al Nou Congost, va sumar 10 punts i va capturar 5 rebots.
Malgrat tenir l'objectiu principal cobert, el Bàsquet Girona també mostra ambició en aquest tram final de temporada. Europa és en el punt de mira de Fernández i els seus jugadors. En declaracions al Diari de Girona ha expressat que "sí que m'agradaria perquè voldrà dir que ens hem ficat en una posició que ens ho permet".
Fernández té tots els jugadors disponibles i haurà de descartar-ne un abans del partit. La decisió la prendrà després de l'últim entrenament de l'equip. El també tècnic gallec espera un Baxi Manresa "amb personalitat, jugant ràpid i agressivitat. És un equip que no especula gens. És un equip que m'agrada molt veure".