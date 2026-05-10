La inconsistència priva el Baxi Manresa de la salvació matemàtica (104-94)

La permanència matemàtica del Baxi Manresa haurà d'esperar. El Morabanc Andorra ha estat millor en el còmput dels quaranta minuts i s'ha endut una victòria, 104-94, que posa molta emoció a la part baixa de la classificació. Al pavelló Toni Martí, el Baxi Manresa ha estat massa inconsistent per optar a la victòria. Pocs jugadors han tingut continuïtat tot el partit i d'aquesta forma és molt complicat guanyar. La Lliga Endesa no dona treva i dimarts els bagencs tenen un nou compromís a la pista del Bàsquet Girona.
Ferran Bassas, David Duke Jr., Álex Reyes, Gustav Knudsen i Pierre Oriola han format el quintet inicial del Baxi Manresa. Shannon Evans, Stan Okoye, Aaron Best, Yves Pons i Artem Pustovyi, el del Morabanc Andorra. Els aficionats locals han començat bel·ligerants contra Bassas qui va començar la temporada amb el club local. La resposta del base ha estat un triple en el seu primer llançament. L'inici ha estat trepidant. El Morabanc Andorra estava més encertat en el llançament. Però el Baxi Manresa ho sabia equilibrar amb tirs de tres punts (8-8, minut 4). Best ha iniciat amb un 2+1 un parcial que obria un primer forat a favor dels andorrans. Retin Obasohan ha estat un dels jugadors que han entrat a la segona rotació. El belga aportava fortalesa i ha aconseguit cistelles de mèrit que semblaven una continuació del duel contra el València Bàsquet. Agustín Ubal i Kao eren dos altres jugadors que tenien els seus bons moments. L'uruguaià ha estat immens en atac i el principal artífex perquè el seu equip passés de perdre de set punts o fer-ho només d'un. Knudsen igualava a 26 des del tir lliure. Un triple de McKoy superava els dos punts que ha convertit Reyes just abans d'acabar el primer quart (29-28, minut 10).
L'extremeny ha continuat encertat de cara a cistella. Zan Tabak ho ha aturat amb temps mort. De sobte, el Baxi Manresa ha començat a errar tots els seus llançaments. Això ho ha ho aprofitat el Morabanc Andorra per avançar-se novament. Amb l'excepció d'una acció d'Oriola, els locals han passat a dominar el partit amb una certa claredat (48-38, minut 16). El minut demanat per Diego Ocampo no ha arreglat la situació. Pustovyi s'ha mostrat imparable dins la pintura i les pèrdues de pilota eren constants. Marcis Steinbergs ha reenganxat el seu equip al partit amb dos triples seguits que Evans ha tornat a complicar (59-50, minut 20).
Semblava que el Baxi Manresa havia començat millor la segona part. Els bagencs s'han posat a només quatre punts. De nou, Evans i Pustovyi han fet la guitza als d'Ocampo amb accions que mostraven la seva gran qualitat. Els manresans vivien un dels moments més complicats del matí. Tot i això, els bagencs ho seguien intentant. Però el Morabanc Andorra sempre trobava respostes per impedir que el partit s'igualés. Cada acostament que feia el Baxi Manresa era només un fet puntual i el forat al marcador era cada cop més gran (87-73, minut 30).
Als dos equips els ha costat molt anotar al començar el darrer quart. Més als andorrans que als manresans. Un parcial de 0-8 donava una nova dimensió al duel. Pons ho refredava amb tres punts que eren vitals per al Morabanc Andorra. La distància entre els dos equips s'ha estabilitzat entre els sis i els nou punts força estona. Potser massa per creure en una reacció que permetés els bagencs lluitar per la victòria. Les errades finals i el domini dels de Tabak en el rebot han dictat la sentència definitiva (104-94).
Incidències: Luis Miguel Castillo, Alfonso Olivares i Alberto Baena han dirigit el partit. Sense eliminats. El Baxi Manresa ha rebut el suport d'un bon gruix d'aficionats. Abans de començar el partit, s'ha guardat un minut de silenci en memòria de Piculón Ortiz, exjugador de l'equip andorrà.