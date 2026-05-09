El CB Navàs guanya a l'Hospitalet i jugarà la final a quatre de la conferència (83-91)

El CB Navàs Viscola ha guanyat a la pista del Sandá CB l'Hospitalet, 83-91, i jugarà la final a quatre de la conferència C que es disputarà el proper cap de setmana a Vic. Aquesta final a quatre donarà tres places per a la Fase Final estatal que definirà els ascensos a Segona FEB.
Una de les places a la Fase Final ja la té el TQ CB Prat, que en el duel entre campions de conferència ha superat el Pujol Mollerussa, que haurà de repescar. Precisament seran els del Pla d'Urgell -campions de la C-A- els que es veuran les cares amb l'equip bagenc en una de les semifinals que definiran quins equips promocionen.
El partit de cara a la primera meitat
Pel que fa al partit d'aquest dissabte, el CB Navàs ha començat amb molta força i encert de cara a la cistella contrària, com ho demostren els 59 punts anotats en els primers vint minuts. Al primer quart, tant els bagencs com l'Hospitalet han protagonitzat un inici de partit molt encertat que ha deixat un 21-32 en el marcador.
El domini visitant ha continuat al segon quart. Al descans, el marcador era molt clar, 35-59. A la represa, el joc s'ha relaxat, però malgrat això, els navassencs encara han ampliat l'avantatge fins al 54-80. Amb tot decidit, els metropolitans han pogut maquillar el marcador a l'últim quart fins al 83-91 final.
Fall, amb 13 punts i 9 rebots, ha estat el jugador més destacat en un equip amb cinc jugadors que han assolit més de 10 punts de valoració.
Camí a la Fase Final
Classificat per a la final a quatre de la conferència C, al CB Navàs encara li queda un camí molt llarg fins a un possible ascens a Segona FEB. A la final a quatre que es disputarà a Vic els propers 16 i 17 de maig, els bagencs s'enfrontaran en semifinals al Pujol Mollerussa. Si guanyen tindran plaça a la Fase Final interconferències, però si perden encara tindran una última oportunitat de ser-hi en el partit que tindran contra el perdedor de l'altra semifinal.