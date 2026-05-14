El concert de Júlia Cruz centrarà l'acte institucional contra l'LGTBI-fòbia a Manresa

La cantautora Júlia Cruz actuarà aquest dissabte 16 de maig a 2/4 de 8 del vespre al claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya en el marc de l'acte institucional de commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia a Manresa.
El concert comptarà també amb la participació de la guitarrista Irene Garcés i amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i de la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido.
Un concert amb mirada transfeminista
Júlia Cruz oferirà un repertori format per cançons pròpies i algunes versions en un format íntim. Les peces abordaran vivències, desitjos i contradiccions vinculades a les dissidències en l'orientació del desig des d'una mirada transfeminista.
La celebració de l'acte institucional dona compliment a l'acord aprovat per unanimitat al ple municipal del 20 d'abril de 2017, que establia la realització anual d'un acte per visibilitzar les polítiques d'igualtat i LGTBI+.
Per reforçar aquest compromís, aquest divendres 15 de maig a les 9 del matí es penjarà la bandera irisada al balcó de l'Ajuntament.
Activitats durant tot el mes de maig
La programació vinculada al Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia va començar el 8 de maig amb l'Hora del conte a la Biblioteca del Casino i va continuar amb el concert de Fades i sessions de diversos PD al jardí del Casino.
Els actes es tancaran el 22 de maig amb una matinal sobre diversitat sexual, asil i refugi a la Plana de l'Om i un taller de l'Espai Iris a l'Oficina Jove del Bages.