Les deixalleries mòbils reparteixen més de 300 sacs de compost durant una setmana

Les deixalleries mòbils del Consorci han repartit més de 300 sacs de compost de 5 litres entre les persones usuàries dels diferents punts de recollida del territori entre el 3 i el 9 de maig. La iniciativa s'ha dut a terme coincidint amb la celebració de la Setmana Internacional del Compost amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància de separar correctament la fracció orgànica a casa.
El compost que s'ha entregat s'obté a partir dels residus orgànics que la ciutadania diposita al contenidor marró, principalment restes de menjar i petites restes de poda. Aquesta fracció arriba posteriorment a la planta de compostatge del Parc Ambiental de Bufalvent, on es transforma en adob natural després d'un procés controlat de tractament amb seguiment de la humitat i la temperatura.
Un recurs útil per evitar residus contaminants
Des del Consorci recorden que separar correctament la matèria orgànica és clau per reduir l'impacte ambiental dels residus. Quan aquestes restes no es reciclen adequadament i acaben a l'abocador, generen gasos i líquids contaminants i no es poden reaprofitar.
El compost produït a Bufalvent es pot adquirir durant tot l'any a les deixalleries del Consorci i al mateix Parc Ambiental. Tot i això, aquesta és ja la cinquena edició consecutiva en què s'aprofita la Setmana Internacional del Compost per regalar sacs de compost a les persones usuàries de les deixalleries mòbils i també als centres educatius que participen en la campanya.
El compost del Bages, protagonista arreu del país
La iniciativa ha tingut una bona acollida entre la ciutadania i s'ha consolidat com una acció divulgativa per visibilitzar el valor del reciclatge de l'orgànica i l'economia circular.
A més, el compost elaborat al Parc Ambiental de Bufalvent també ha estat protagonista de la campanya de la Setmana Internacional del Compost 2026 impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya. L'adob produït al Bages s'ha utilitzat en diverses activitats organitzades arreu del país durant aquests dies.