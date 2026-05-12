Deu cooperatives del Bages signen un conveni per reforçar el cooperativisme agrari

Deu cooperatives agràries i de consum del Bages han signat un conveni intercooperatiu per enfortir la col·laboració entre entitats del sector. L'acord, presentat a Artés, vol impulsar projectes conjunts vinculats als serveis tècnics, la sostenibilitat i el desenvolupament del territori.
Un acord per enfortir el cooperativisme agrari
Deu cooperatives agràries i de consum del Bages han formalitzat aquest dimarts la signatura d'un conveni intercooperatiu amb l'objectiu de reforçar la cooperació entre entitats, compartir recursos i impulsar projectes conjunts. L'acord se centra especialment en àmbits com els serveis tècnics agraris, la sostenibilitat, la innovació i el desenvolupament territorial.
Les entitats signants representen la majoria de cooperatives agràries de la comarca, fet que dona rellevància al projecte dins del sector. A més, el Bages es converteix en la segona comarca de Catalunya que impulsa un conveni d'aquestes característiques, després del Priorat.
El projecte ha estat impulsat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb el suport de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
Cooperatives participants i impacte econòmic
Les cooperatives que formen part de l'acord són Agropecuària Catalana, UMAC Cooperativa del Camp, Cooperativa Salelles, Agropecuària de Rajadell, Celler Cooperatiu d'Artés, L'Agrícola, Bages Oli Coop, Agrícola i Ramadera de Santpedor, la Cooperativa de Petits Productors d'Ous Ecològics de Catalunya i Les Mandongueres.
En conjunt, aquestes entitats sumen més de 1.000 socis i sòcies i donen feina a 130 persones treballadores. La seva activitat econòmica supera els 197 milions d'euros de facturació corresponents a l'exercici 2025, segons les dades aportades durant la presentació.
Presentació a Artés amb suport institucional
La signatura del conveni s'ha celebrat a l'Espai Artium - Celler Cooperatiu d'Artés, en un acte que ha comptat amb representants institucionals i del món cooperatiu agrari.
L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ha obert la sessió i ha qualificat el sector primari com una peça indispensable per al territori. La presentació del conveni ha anat a càrrec de Josep Yerga, responsable de gestió d'operacions d'Agrocat, mentre que el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca, també ha intervingut en l'acte. La cloenda ha anat a càrrec de David Bonvehí, director general d'Economia Social i el Cooperativisme de la Generalitat.
Impuls de projectes compartits i futur del sector
Durant la presentació, les cooperatives han destacat la importància de fer visible la xarxa existent al territori i de reforçar els serveis tècnics vinculats a les necessitats reals del camp. També han subratllat la voluntat de posar en valor el patrimoni cooperatiu i d'enfortir l'activitat agrària i ramadera del Bages.
Des del cooperativisme s'ha remarcat que aquest acord pot obrir la porta a projectes conjunts en diversos àmbits, com la recuperació de finques sense cultivar, l'estudi de nous cultius viables a la comarca o la millora de la comercialització a través del consum responsable i els supermercats cooperatius.
També es plantegen iniciatives relacionades amb la sostenibilitat, l'energia, l'habitatge o la cultura, amb l'objectiu de generar impacte directe al territori.