Castellbell i el Vilar s'endinsa en la història amb una edició dels Resistents que reforça el teatre i la gastronomia

Aquest cap de setmana, Castellbell i el Vilar es transforma de nou en un escenari viu del passat amb la festa dels Resistents, la recreació històrica que reviu els fets del Trienni Liberal i la figura de Mansuet Boxó. L’edició d’enguany arriba amb novetats importants en la manera de narrar la història, amb un reforç de l’experiència gastronòmica com a espai de trobada i descoberta del territori i amb un trenet gratuït que connectarà el Burés i el Borràs amb el nucli del Vilar, espai neuràlgic de la festa, en una ruta circular contínua.
Amb prop de 200 participants locals, la proposta combina memòria històrica, implicació veïnal i experiència cultural i gastronòmica en diferents espais del municipi.
Més recreacions històriques
Una de les grans novetats d’aquesta edició és el nou enfocament de les recreacions històriques. L’espectacle central dels Resistents s’organitza ara en cinc blocs escènics connectats. Les representacions es faran dissabte i diumenge, amb dues passades al matí i dues a la tarda, i permetran seguir l’evolució dels fets històrics de manera cronològica.
El punt culminant arribarà amb la recreació de l’afusellament de Mansuet Boxó, un dels episodis més impactants del relat històric, que es converteix en el fil conductor de tota la proposta escènica.
Taverna i espai gastronòmic: el cor social de la festa
La gastronomia pren enguany un protagonisme especial i es consolida com un dels grans atractius de la festa. Els Jardins de Casademont es convertiran en l’epicentre d’aquest àmbit, amb un espai dedicat als productes alimentaris del territori i la participació activa de productors locals.
La Taverna del Sometent es manté com el gran espai de convivència dels Resistents. És aquí on la gastronomia es barreja amb la participació activa del públic a través de tallers que recuperen receptes i sabers tradicionals. Dissabte al matí, els assistents podran aprendre a elaborar panets de farigola i herbes aromàtiques, mentre que diumenge serà el torn de les galetes de poma i canyella.
Els Resistents també mantindran el mercat, la demostració d’oficis d’època i l’espai Petits Resistents, amb jocs de fusta i un taller de clauers. A més, durant tot el cap de setmana hi haurà un espectacle itinerant de clown.