La Fira de l'Ascensió omplirà el centre de Manresa d'activitats del 15 al 17 de maig

Manresa celebrarà del 15 al 17 de maig una nova edició de la Fira de l'Ascensió amb activitats comercials, culturals i lúdiques repartides pel centre de la ciutat. La programació inclourà botigues al carrer, gastronomia, música, dansa, espectacles familiars i exhibicions populars.
El centre de Manresa tornarà a ser l'eix de la fira
La Fira de l'Ascensió de Manresa tornarà el cap de setmana del 15, 16 i 17 de maig amb una programació pensada per dinamitzar el comerç local i omplir el centre de la ciutat d'activitats per a tots els públics.
Durant tot el cap de setmana, els carrers i places del centre es convertiran en l'escenari principal de la fira, que reunirà artesans, comerciants i espais recreatius en una de les cites tradicionals del calendari festiu i comercial de la capital del Bages.
La proposta mantindrà alguns dels elements habituals de la celebració, com les botigues al carrer i diferents iniciatives de promoció comercial impulsades pels establiments participants.
Comerç de proximitat i promocions especials
Un dels eixos centrals de la fira tornarà a ser el suport al comerç de proximitat. En aquest sentit, la programació inclourà una campanya comercial amb sortejos i premis als establiments associats a la UBIC Manresa Comerç.
La voluntat és incentivar les compres als negocis locals i reforçar el paper del comerç com a element dinamitzador de la vida urbana i econòmica de la ciutat.
A més, la fira comptarà amb espais d'exposició i venda de vehicles, ampliant així l'oferta comercial present durant el cap de setmana.
Gastronomia amb el Tast d'Ascensió
La gastronomia també tindrà protagonisme destacat amb una nova edició del Tast d'Ascensió, una proposta que reunirà diversos bars i restaurants de Manresa. Aquesta iniciativa permetrà complementar les activitats comercials amb una oferta culinària variada, convertint el centre de la ciutat en un espai de passeig, consum i trobada ciutadana.
Música, màgia i cultura popular als carrers
La programació cultural i familiar inclourà diferents activitats d'animació al carrer. Entre les propostes previstes hi haurà actuacions itinerants de música, espectacles de màgia, exhibicions de dansa i activitats juvenils. La cultura popular també tindrà presència destacada amb sardanes i cercaviles de gegants, que recorreran diferents punts del centre urbà.
Espai per a les activitats extraescolars
La Fira de l'Ascensió també inclourà una mostra d'activitats extraescolars amb la participació de centres educatius, esportius i culturals de Manresa. Aquest espai permetrà donar visibilitat a l'oferta formativa i associativa de la ciutat, alhora que acostarà diferents disciplines i activitats al públic familiar.