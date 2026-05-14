L'Ajuntament de Manresa il·luminarà la façana pel Dia Internacional de la Celiaquia

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color verd aquest dissabte 16 de maig, de les 9 del vespre a 2/4 d'11 de la nit, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Celiaquia. La iniciativa es fa en col·laboració amb l'Associació Celíacs de Catalunya i altres entitats internacionals amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació sobre la celiaquia i altres afeccions relacionades amb el consum de gluten.
Una malaltia que sovint no es diagnostica
La celiaquia és una condició crònica que afecta aproximadament l'1% de la població mundial, tot i que es calcula que un 80% dels casos continuen sense diagnosticar-se.
Es tracta d'una reacció adversa al gluten, una proteïna present en aliments com el blat, el sègol, l'ordi i la civada, que provoca danys a l'intestí prim i dificulta l'absorció de nutrients. La malaltia pot aparèixer a qualsevol edat i presentar-se amb una àmplia varietat de símptomes o fins i tot de forma asimptomàtica, fet que en complica la detecció precoç.
La manca de diagnòstic pot comportar riscos importants per a la salut de les persones afectades.
Una acció per donar visibilitat a les dietes sense gluten
Actualment, l'únic tractament efectiu per a la celiaquia consisteix a seguir una dieta sense gluten de per vida. Aquesta situació implica canvis importants en l'alimentació diària, especialment a l'hora de menjar fora de casa o d'accedir a productes especialitzats.
Amb la il·luminació especial de la façana consistorial, l'Ajuntament de Manresa vol sumar-se a l'esforç global per visibilitzar la celiaquia i mostrar suport a les persones que conviuen amb aquesta malaltia.
L'acció també pretén conscienciar la societat sobre la necessitat d'acceptar i comprendre les dietes sense gluten i donar suport a les famílies que conviuen amb aquest trastorn invisible però amb un fort impacte en el dia a dia.