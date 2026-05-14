La Vertical Montserrat reunirà 465 participants en la cursa més exigent de l'Estat

Montserrat acollirà aquest dissabte 16 de maig la vuitena edició de la Vertical Montserrat, considerada la cursa vertical més exigent de l'Estat espanyol. Un total de 465 participants afrontaran l'ascens dels 2.180 esglaons que uneixen l'estació inferior del Funicular de la Santa Cova amb l'estació superior del Funicular de Sant Joan de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), superant un desnivell de 388 metres.
La prova començarà a 2/4 de 9 del matí i combina esport, solidaritat i inclusió social.
Una iniciativa solidària de Bombers amb Causa
La Vertical Montserrat va néixer l'any 2017 impulsada pels Bombers de la Generalitat de Catalunya i està organitzada conjuntament amb l'Obra Social de Sant Joan de Déu.
La cursa forma part del projecte Bombers amb Causa, una iniciativa solidària destinada a recaptar fons per a projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d'atenció a infants en situació de vulnerabilitat atesos als centres de Sant Joan de Déu.
A més de l'objectiu solidari, la iniciativa també promou la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport.
Presència institucional a la prova
La jornada comptarà amb la participació de diverses autoritats institucionals. Entre els assistents hi haurà la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; la directora general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Alícia Valle Cantalejo; el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio; l'inspector en cap del Cos de Bombers, David Borrell, i el director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, Juanjo Ortega. També hi assistirà un representant de l'Abadia de Montserrat.
La Vertical Montserrat s'ha consolidat en els darrers anys com una de les cites esportives i solidàries més singulars del calendari català, tant per la duresa del recorregut com per l'entorn emblemàtic on se celebra.