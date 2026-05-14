Asis renova amb el Covisa Manresa

El Covisa Manresa ha anunciat la renovació d'Asis Boukhress de cara a la pròxima temporada. El jugador manresà es converteix així en el primer futbolista que confirma la seva continuïtat al projecte esportiu del club i encetarà la seva catorzena temporada al primer equip.
Tot i haver viscut una campanya condicionada per les lesions, Boukhress ha tornat a demostrar la seva capacitat golejadora. L'exinternacional amb el Marroc ha signat 15 gols en els 15 partits que ha pogut disputar aquesta temporada, mantenint-se com una de les peces més determinants de la plantilla.
Una trajectòria vinculada al club
Asis Boukhress és un dels noms més emblemàtics de la història recent del Covisa Manresa. Després de passar dues temporades al juvenil, va debutar amb el primer equip a finals del 2011 i des de la temporada següent ha format part de manera continuada de la plantilla, excepte durant el curs 2017-2018.
Amb aquesta renovació, el jugador es consolida com el futbolista que més temporades ha defensat la samarreta del primer equip del club manresà. Al llarg dels anys, Boukhress ha destacat especialment per les seves xifres golejadores i el seu pes dins del vestidor.
Primeres peces confirmades per al nou projecte
La continuïtat d'Asis se suma a la de Terri, convertint-se tots dos en els primers jugadors confirmats pel Covisa Manresa per a la temporada vinent. El club treballa ja en la configuració de la nova plantilla i preveu anunciar en els pròxims dies noves incorporacions i renovacions de cara al nou curs esportiu.