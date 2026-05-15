Cardona reforça la projecció internacional de la Muntanya de Sal en un congrés a Polònia

La Fundació Cardona Històrica (FCH) ha participat aquesta setmana a la Conferència Internacional de Museus Miners i Espais Subterranis (ICMUM 2026), celebrada a les ciutats poloneses de Wieliczka i Tarnowskie Góry, un dels principals fòrums internacionals dedicats al patrimoni miner, industrial i subterrani.
El congrés ha reunit un centenar llarg de participants i experts de 21 països i cinc continents, amb un total de 67 ponències i més de quaranta conferenciants especialitzats en patrimoni, turisme industrial, museologia i gestió d'espais subterranis.
El model de la Muntanya de Sal
Una de les seccions de la conferència s'ha centrat en el potencial turístic de les mines de sal, amb la participació d'espais de referència d'arreu del món, com la Mina de Sal de Bex, a Suïssa; la Catedral de Sal, a Colòmbia; la Mina de Sal de Loulé, a Portugal, o les mines de Wieliczka i Bochnia, a Polònia.
En aquest marc, el director general de la Fundació Cardona Històrica, Francesc Ponsa, ha presentat el model de gestió del Parc Cultural de la Muntanya de Sal i les estratègies de promoció turística i patrimonial impulsades des de Cardona. La intervenció ha posat especial èmfasi en l'experiència de visita i en l'ús de narratives aplicades al patrimoni.
"Una narrativa ben gestionada genera prestigi, vendes i projecció. Un bon relat permet treure el màxim profit al context històric, cultural i identitari de l'entorn turístic", ha afirmat Ponsa.
Segons el director de la FCH, aquesta aposta ha contribuït a augmentar la facturació, consolidar la sal com a producte gourmet i reforçar la participació de Cardona en xarxes internacionals vinculades al patrimoni.
Contactes internacionals
La participació al congrés també ha servit per establir contactes i intercanviar experiències amb institucions dedicades a la conservació i divulgació del patrimoni miner i industrial de diferents països.
Des de la Fundació Cardona Històrica es considera que aquesta presència reforça la projecció internacional de Cardona dins les xarxes europees i mundials vinculades al patrimoni subterrani i geològic.
Patrimoni miner i turisme
L'edició d'aquest any de l'ICMUM s'ha celebrat sota el lema Patrimoni miner en un món que canvia ràpidament i ha comptat amb la participació d'especialistes vinculats a organismes internacionals com la UNESCO, TICCIH, ICOMOS o la Ruta Europea del Patrimoni Industrial (ERIH).
La Fundació Cardona Històrica considera que la participació en aquest fòrum consolida la Muntanya de Sal com un referent europeu en la valorització del patrimoni miner i turístic i reforça el posicionament de Cardona com a destinació cultural i geològica.
Presència a la ruta europea de la sal
La participació de Cardona a la conferència s'emmarca dins l'estratègia de projecció internacional que impulsa la Fundació Cardona Històrica. La vila ducal forma part de la Ruta Europea del Patrimoni de la Sal, integrada per mines, salines, museus i centres d'interpretació de diversos països europeus.
L'objectiu de la xarxa és promoure la divulgació de la cultura de la sal, fomentar la cooperació internacional i impulsar projectes educatius conjunts. Entre els espais que integren aquesta ruta hi ha les mines de Wieliczka i Bochnia, a Polònia; les salines de Rio Maior i la mina de Loulé, a Portugal; el Valle Salado de Añana, al País Basc; Hallstatt, a Àustria; o el Museu de la Sal de Messolonghi, a Grècia, entre altres equipaments europeus vinculats al patrimoni saliner.