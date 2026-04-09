Semen Cardona exposa els reptes del sector porcí al conseller Ordeig

Semen Cardona ha rebut aquest dijous la visita institucional del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, a les seves instal·lacions centrals, en una trobada que ha servit per donar a conèixer de primera mà l'activitat de la companyia i abordar els principals reptes del sector porcí.
Reivindicació de millores en els accessos
Un dels punts centrals de la visita ha estat la necessitat de millorar els accessos a la zona, especialment al tram Serrateix-Cardona. La companyia considera aquesta actuació estratègica no només per a la seva activitat, sinó per al conjunt del teixit empresarial del territori.
Segons s'ha posat de manifest, les condicions actuals condicionen la seguretat viària, l'eficiència logística i la competitivitat de les empreses que operen a la zona, fet que reforça la necessitat d'actuar-hi.
Visita a les instal·lacions i processos productius
Durant la jornada, el conseller ha recorregut les instal·lacions acompanyat per la presidenta de l'empresa, Maria Àngels Rial, i el director general, Jordi Coletas, així com per altres membres de l'equip. Al llarg del recorregut, s'han presentat els processos de producció de dosis seminals d'alt rendiment, així com els protocols de bioseguretat que caracteritzen el model de treball de l'empresa.
Preocupació per la sanitat animal
En el marc de la trobada, també s'ha traslladat la preocupació del sector per la pesta porcina africana (PPA). Els responsables de la companyia han destacat la importància de reforçar les mesures de prevenció, la vigilància i la coordinació per protegir la sanitat animal i garantir la continuïtat de les explotacions.
Així mateix, s'ha posat sobre la taula la necessitat d'agilitzar els tràmits administratius per facilitar l'activitat empresarial en un sector altament tecnificat i en constant evolució.
Diàleg amb l'administració
La visita ha servit per reforçar el diàleg directe entre l'administració i el sector porcí, amb l'objectiu de consolidar vies de col·laboració que permetin afrontar els reptes actuals. Tant des de la companyia com des del Govern s'ha destacat la importància de continuar impulsant la competitivitat, la sostenibilitat i la qualitat del sector.