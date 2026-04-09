Cardona reclama un nou pont per millorar la seguretat entre Bages i Berguedà

L'Ajuntament de Cardona ha reclamat al Govern de la Generalitat una solució estructural per millorar la seguretat del pont que connecta Serrateix amb el municipi, una infraestructura clau per a la mobilitat entre el Bages i el Berguedà. La petició s'ha fet coincidint amb la visita al Bages aquest dijous del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que ha pogut conèixer sobre el terreny la situació.
Una infraestructura amb afectacions recurrents
El pont, situat sobre el riu Cardener, presenta problemes recurrents en episodis de fred intens, quan es forma gel a la calçada, i també quan s'obren les comportes de l'embassament de Sant Ponç per previsió de pluges. En aquestes situacions, es poden produir acumulacions d'aigua que dificulten el pas de vehicles.
Es tracta d'un punt estratègic per a la mobilitat diària de veïns, treballadors i empreses de la zona, així com per a l'activitat turística. La infraestructura també és especialment rellevant per als treballadors de l'empresa Semen Cardona i per al conjunt de l'activitat econòmica del territori.
Proposta d'un nou pont més elevat
Durant la visita, l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, i el regidor de Món Rural, Josep Manel Garcia, han traslladat al conseller la necessitat d'actuar amb una visió a llarg termini. En aquest sentit, el consistori ha plantejat la construcció d'un nou pont, més elevat i segur, que permeti evitar les afectacions actuals.
L'Ajuntament ha demanat el suport de la Generalitat per avançar en la redacció del projecte i en la seva futura execució, i ha subratllat la importància de treballar de manera coordinada amb altres administracions, com la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua, atesa la vinculació directa de la infraestructura amb la gestió del riu.
Visita a Semen Cardona
La jornada institucional s'ha completat amb una visita a l'empresa Semen Cardona, on s'ha posat en valor el seu paper dins el sector porcí i la seva importància en el teixit industrial de la comarca. La comitiva ha comptat amb la participació de representants de l'empresa, treballadors i la seva fundadora i presidenta, Maria Àngels Rial.