Ordeig defensa a Manresa més inversió i un canvi de model agroalimentari

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha reivindicat a Manresa la necessitat d'impulsar un canvi de model en el sector agroalimentari i forestal basat en més inversió, innovació i suport al món rural. Ho ha fet en el marc d'una trobada amb representants del territori per analitzar la situació i les oportunitats de les comarques centrals.
Crida a invertir més i modernitzar el sector
Ordeig, acompanyat de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i de la directora dels Serveis Territorials, Raquel Sánchez, ha posat l'accent en la necessitat d'incrementar els recursos destinats al sector per fer front als reptes actuals. Entre aquests, ha destacat l'impacte del canvi climàtic, els riscos geopolítics i la competència global.
En aquest sentit, ha defensat la importància d'invertir en la modernització dels regadius, la protecció dels cultius, la lluita contra les plagues i el reforç dels centres de recerca i formació. També ha subratllat que el futur passa per incorporar més tecnologia i simplificar els processos administratius per facilitar la feina dels professionals.
El Departament d'Agricultura, segons ha avançat, treballa en la posada en marxa d'un servei d'assessorament tecnològic i tècnic adreçat a totes les explotacions, amb l'objectiu d'acostar la innovació al conjunt del sector.
Canvi de mentalitat en la gestió forestal i cinegètica
Un altre dels eixos centrals del discurs del conseller ha estat la necessitat d'un canvi de mentalitat en la gestió forestal i de la fauna cinegètica. Ordeig ha advertit que els problemes derivats dels incendis forestals i de determinades malalties fan imprescindible una gestió més activa i planificada.
Ha remarcat que cal protegir millor les persones i adaptar-se a un nou context marcat pel canvi climàtic, tot impulsant polítiques que afavoreixin una gestió sostenible dels boscos i un millor control de la fauna.
En aquest àmbit, ha posat com a exemple el model del Solsonès, que concentra infraestructures i coneixement especialitzat en el sector forestal, i ha plantejat que aquesta experiència pugui servir de referència per a altres territoris.
Potencial de la Catalunya Central
Durant la jornada, el conseller ha volgut posar en valor el potencial del Bages i de la Catalunya Central en l'àmbit agroalimentari i forestal. Ha destacat que es tracta d'un territori amb una situació estratègica, propera a l'àrea metropolitana, i amb projectes innovadors que poden créixer i consolidar-se.
Tot i això, ha considerat que aquest potencial no s'està aprofitant prou i ha fet una crida a donar més visibilitat a les iniciatives existents i a generar espais de cooperació entre empreses i agents del territori.
En aquesta línia, el Departament es planteja impulsar espais de debat i treball conjunt per reforçar la projecció del sector i situar la producció d'aliments com una prioritat territorial.
Sobirania alimentària i producció de qualitat
Ordeig també ha defensat que la producció d'aliments ha de ser una prioritat estratègica a escala europea i catalana. Ha insistit en la necessitat d'avançar cap a la sobirania alimentària, garantint productes segurs, sostenibles i de qualitat.
El conseller ha destacat que Catalunya disposa d'un sistema alimentari reconegut internacionalment, vinculat a la dieta mediterrània i a la seva diversitat gastronòmica, i ha apostat per reforçar aquest model amb productes de valor afegit, de proximitat i amb segell de qualitat.
En aquest context, ha subratllat el paper de la producció ecològica com una línia de futur, així com la necessitat de diferenciar els productes per competir en un mercat global cada vegada més exigent.
Suport al món rural i a l'emprenedoria
Finalment, el titular d'Agricultura ha reiterat el compromís del Govern amb el món rural i amb les iniciatives emprenedores del territori. Ha assegurat que cal escoltar més el sector, reconèixer la feina que s'hi fa i facilitar les condicions perquè els projectes puguin créixer.
La visita a la Catalunya Central, que ha inclòs diverses parades prèvies en equipaments i projectes del territori, s'emmarca en la voluntat del Departament de mantenir un contacte directe amb els agents locals i adaptar les polítiques a les necessitats reals del sector.
Amb aquest conjunt de mesures i plantejaments, el Govern vol reforçar la competitivitat del sector agroalimentari i forestal i preparar-lo per afrontar els reptes de futur en un context cada vegada més complex.