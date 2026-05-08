L'evolució de les energies renovables: plaques solars damunt de fruiters o a l'aigua

La instal·lació de parcs fotovoltaics es veu sovint amb recel i rebuig per part d'agricultors, ja que en bona part dels casos les instal·lacions d'energies renovables suposen la pèrdua d'espais agrícoles fèrtils. Tot i això, també proliferen iniciatives que deixen enrere aquesta disjuntiva que Carla Simón presentava a "Alcarràs" i que no només no comprometen el sòl agrari, sinó que l'integren i el beneficien. Una d'aquestes és el projecte d'agrivoltaisme que l'IRTA porta a terme des de fa tres anys en una finca de Mollerussa que combina la producció d'energia solar amb la producció de pomes. D'altra banda, Aigües del Segarra-Garrigues (ASG) han sigut pioners en la instal·lació de panells solars flotants dins de basses de reg del canal.
Les dues iniciatives volen demostrar la compatibilitat entre la producció agrària i la fotovoltaica. Tot plegat, en un escenari en què es preveu que la producció d'energia renovable creixi en els pròxims anys per assolir l'objectiu que marca que més de la meitat de l'energia consumida a Catalunya l'any 2030 provingui de fonts renovables.
Panells solars al damunt d'arbres fruiters
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) va iniciar fa tres anys a Mollerussa el primer projecte pilot d'energia fotovoltaica en fruiters de Catalunya. L'objectiu del pla és veure com l'ombra de les plaques, instal·lades a una alçada de prop de cinc metres, afecta la producció de pomeres de les varietats Golden i Gala.
El projecte té una durada de cinc anys. Tot i això, els investigadors ja han vist alguns avantatges, com ara que els arbres consumeixen menys aigua i estan millor protegits de fenòmens meteorològics, però també inconvenients, com ara una caiguda de la producció al voltant del 25%. "el missatge general és que la música sona bé", ha explicat l'investigador de l'IRTA, Luis Asín, que ha afegit que, tot i tenir una producció més baixa, aquesta "continua sent rendible" i cal tenir present que el productor ha de sumar els ingressos afegits de l'energia que produeixi.
Les primeres observacions també assenyalen que la varietat Golden s'adapta millor a l'agrivoltaisme, ja que les plaques solars ajuden a evitar que el sol cremi la pell de la fruita. En el cas de la Gala, s'ha notat una certa pèrdua de coloració.
Segons Asín, un dels principals avantatges de l'agrivoltaisme és aquesta combinació entre producció agrària i d'energia solar, i que afegeix que és una estratègia que "pot formar part de la solució", juntament amb altres projectes.
Panells flotants a l'aigua
Aigües Segarra-Garrigues (ASG), l'empresa encarregada de la gestió del canal Segarra-Garrigues, ha optat per instal·lar parcs solars flotants a l'interior de basses de reg. La solució permet afavorir l'autoconsum i no comprometre les finques on, precisament, porten aigua de reg.
Ja han instal·lat un parc amb 2.800 plaques solars a una bassa de reg d'Alfés (Segrià) que produiran l'equivalent al consum anual de 700 llars, ha explicat el director d'Operacions i Manteniment d'ASG, Jordi Sala. A banda, treballen en un altra instal·lació aquàtica similar a Alcanó (Segrià). Preveuen tenir aquestes dues infraestructures i una tercera a Oliola (Noguera) en marxa abans d'acabar l'any i, de cara al 2028, plantegen sumar tres plantes solars més en altres punts.