Prop d’un centenar de persones participen en les caminades del Dia Mundial de l’Activitat Física 2026

Prop d’un centenar de persones van participar aquest dijous en les caminades organitzades pel Centre Sanitari del Solsonès amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, una cita ja consolidada en el calendari anual en motiu d’aquesta efemèride. En concret, més de trenta persones es van sumar a la caminada de Sant Llorenç de Morunys, mentre que a Solsona la participació va superar la seixantena.
Les dues activitats es van desenvolupar al llarg del dia i van comptar amb una elevada assistència, afavorida pel bon temps. Pel que fa al recorregut, a Sant Llorenç de Morunys es va fer una ruta d’uns dos quilòmetres d’anada i tornada des del nucli urbà fins a la capella de Sant Marc. A Solsona, la caminada va consistir en un itinerari circular fins a la Mare de la Font, on els participants van disposar d’avituallament, a càrrec d’Amisol. Ambdues activitats van comptar amb l’acompanyament de personal sanitari. A més, en finalitzar la caminada de Solsona, la fisioterapeuta del Centre Sanitari del Solsonès, Anna Pallarès, va oferir una xerrada sobre la importància de mantenir-se actiu, amb consells pràctics d’estiraments i hàbits saludables per afavorir un envelliment actiu i de qualitat.
Des del Centre Sanitari del Solsonès es vol agrair la participació de totes les persones i entitats implicades, alhora que s’anima la població de la comarca a incorporar l’activitat física en el seu dia a dia com a element clau per a la salut.