Solsona organitza un taller per aprendre a acompanyar persones estimades al final de la vida

L’Ajuntament de Solsona ha programat els dies 24 i 25 d’abril el taller “Acompanyament al final de la vida”, una proposta formativa gratuïta destinada a proporcionar eines i confiança a les persones que han d’acompanyar éssers estimats en processos de malaltia avançada o en l’etapa prèvia a la mort.
Aquesta activitat, per a la qual cal inscriure’s ambdós dies, es farà a l’auditori de la sala polivalent de Solsona. El divendres 24 serà de cinc de la tarda a vuit del vespre i l’endemà, de dos quarts de deu del matí a una del migdia. Impartirà el taller Àlex Prats, president de l’associació Pobles que Cuiden i agent d’atenció espiritual de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Tot i ser gratuït, les places són limitades i requereixen inscripció prèvia en línia, responent aquest formulari, fins al dia 22 o fins que s’exhaureixin.
Amb aquesta proposta, el consistori i el Servei d’Acompanyament al Dol de Solsona posen l’accent en la importància de preparar-se per acompanyar en els últims dies amb la mateixa cura amb què es prepara un naixement. Sovint, aquests processos generen incertesa, por i sensació d’impotència entre familiars i persones properes.
Per això, el taller oferirà recursos pràctics i reflexions per afrontar aquestes situacions des d’una mirada conscient, humana i respectuosa, tot afavorint un acompanyament emocional i espiritual de qualitat. Les etapes que es transiten al final de vida, el concepte de patiment, la comunicació en l’entorn familiar, l’autocura, recursos i necessitats espirituals i el procés de dol són alguns dels continguts d’aquesta formació.
L’activitat s’adreça a tota la ciutadania, especialment a aquelles persones que conviuen amb familiars amb malalties cròniques avançades o que es troben en processos de final de vida. També pot ser d’interès per a professionals o voluntariat vinculat a l’àmbit social i sanitari.
Aquest taller s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de Solsona de promoure espais de reflexió i suport al voltant de la mort i el dol, àmbits que sovint continuen sent tabú. En aquest sentit, els serveis funeraris municipals i el Servei d’Acompanyament al Dol de Solsona –creat el 2020 a partir d’un acord amb les professionals de l’espai terapèutic Matís–, organitzen periòdicament xerrades i cafès-tertúlia sobre la mort, entre altres iniciatives.
Activitats al llarg de l’any
Tal com assenyala el regidor de Serveis Municipals, Joan Parcerisa, l’objectiu és oferir una programació estable al llarg de l’any “per combatre el tabú de la mort, normalitzar el dol i generar espais col·lectius on compartir vivències i evitar que aquests processos siguin viscuts en solitud”.
Pel que fa a l’entitat a la qual es confia el taller d’aquest mes, Pobles que Cuiden, es tracta d’una associació sense ànim de lucre que treballa per impulsar comunitats més conscients, compromeses i capacitades per cuidar les persones en situacions de vulnerabilitat.
Un dels principis fonamentals de Pobles que Cuiden és la corresponsabilitat de la cura i el benestar per part d’institucions públiques, entitats i veïns i veïnes, i un dels seus programes passa per desenvolupar una xarxa oberta de municipis en què les institucions públiques, entitats i ciutadania col·laboren per contribuir a què tothom pugui cuidar i ser acompanyat.