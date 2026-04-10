Amb la projecció de la pel·lícula La Mort de Guillem, 33 anys després de la seva mort Arran Solsonès recordarà el jove de 18 anys de Burjassot antifeixista i militant de Maulets assassinat per feixistes. Posteriorment hi haurà un col•loqui \r\n\r\nLa projecció tindrà lloc a les 19'30 h al Cine París i l’entrada és lliure amb taquilla inversa. També hi haurà servei de bar i crispetes.\r\n\r\nSobre la pel·lícula\r\n\r\nLa pel·lícula explica com Guillem Agulló i Salvador és assassinat d’una punyalada al cor per un grup de neonazis l’11 d’abril de 1993 en Montanejos. Destrossats, els seus pares, Guillem i Carme, lluitaran perquè no es manipuli la mort del seu fill, i no sigui considerada fruit d’una simple baralla entre bandes. El camí, ple d’obstacles, amenaces i d’una guerra bruta mediàtica, estarà a punt de destrossar la família, que haurà d’aprendre a viure fent el dol per la mort d’un fill mentre lluita per la seva memòria, que de mica en mica esdevé el símbol d’una causa que ells mai hagueren pensat encapçalar.\r\n