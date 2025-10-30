L’exalumne de l’Escola Agrària del Solsonès Oriol Carol rep el Premi al Millor Projecte dels Cicles Formatius de Grau Superior

Graduat en el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de Paisatgisme i Medi Rural de l’Escola Agrària del Solsonès,
l'exalumne Oriol Carol Tomàs (promoció 2023-2025) ha estat guardonat amb el Premi al Millor Projecte dels CFGS. El reconeixement es va lliurar durant l’acte d’inauguració del curs 2025-2026 de les Escoles Agràries de Catalunya, un esdeveniment presidit pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació, Òscar Ordeig, que va tenir lloc a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.
Inauguració del curs
DARPA
Amb el títol «Deslletament 5.0», el projecte premiat planteja el cultiu d'una setantena d'hectàrees i una granja de deslletament de tres mil garrins amb l’aplicació de tecnologia digital i automatització avançada per controlar en temps real la salut, l’alimentació i el creixement dels animals. L’objectiu és millorar el benestar animal i l’eficiència productiva, alhora que s’implementen mesures de bioseguretat per prevenir malalties com el virus PRRS, molt comú a les granges actuals.
«Aquest sistema permet controlar en temps real tots els paràmetres que afecten el creixement dels animals, millorant-ne el benestar i la rendibilitat. A més, la tecnologia ajuda a prevenir malalties i a garantir que els garrins creixin sans i preparats per a l’engreix», detalla l'alumne igualadí.
L`Oriol no va poder assistir-hi personalment, i Isabel Rovira, directora de l`EA Solsonès, va recollir el premi
DARPA
Aprendre fent: el valor del projecte intermodular
A l'hora de desenvolupar el projecte, Carol va dur a terme un estudi de mercat, una anàlisi tècnica i econòmica de l’explotació i un pla financer complet per valorar-ne la viabilitat. El treball s’ha realitzat en el marc de l’assignatura de Projecte Intermodular que permet a l’alumnat integrar els aprenentatges adquirits al llarg del cicle —des de la gestió ambiental i els cultius fins a la maquinària i l’administració econòmica—, així com plantejar les fases reals d'un projecte d'aquestes característiques: la introducció i la situació de l'explotació; la documentació i els requisits legals; l'abordatge tècnic de l'explotació agrària i ramadera i un simulacre economicofinancer, entre d'altres.
«Tots els estadis del treball s'han convertit en un repte personal, ja que no tenia experiència prèvia en el sector. Gràcies a la formació rebuda, he pogut fer un projecte realista i aplicable a la vida real», destaca Carol.
Per la seva banda, la docent Alba Reguant, coordinadora de la matèria en qüestió,apunta que aquest reconeixement és
«el resultat de combinar els coneixements apresos durant el cicle formatiu». Un resultat que a vegades té forma de guardó i, d'altres, de materialització en l'àmbit professional real, com és el cas de Mel La Caseta, la iniciativa d'un exalumne basada en una explotació apícola al Berguedà que inclou l'elaboració i la venda directa de mel.
Tot i no néixer en un una família pagesa, Carol sempre ha sentit vocació pel món agroramader:
«Des de petit tenia clar que volia dedicar-m’hi. Sé que és una feina exigent, però alhora molt gratificant, t’ensenya valors com la constància i la responsabilitat», afirma. Finalitzat el cicle formatiu a Olius, Carol ha iniciat el grau en Enginyeria Agrònoma a la Universitat de Lleida. Ara, amb la mirada posada a llarg termini, l'igualadí rumia la idea de posar en marxa la seva pròpia explotació: «El projecte és complex d’executar sense una base econòmica sòlida, però crec que el futur del sector passa per la digitalització i l’automatització», conclou.
Pràctiques de sega
Escola Agrària
Una formació pràctica i arrelada al territori
El CFGS de Paisatgisme i Medi Rural de l’Escola Agrària del Solsonès prepara l’alumnat per programar, supervisar i realitzar operacions de producció agrària, ramadera i de gestió del paisatge amb criteris de sostenibilitat, benestar animal i seguretat alimentària. Estructurat en dos cursos, el cicle té una durada de dues mil hores, de les quals 515 corresponen a pràctiques en empreses del sector, que permeten a l’alumnat introduir-se en l’àmbit professional real. Sobre la seva experiència formativa, Carol considera que tant les pràctiques com les visites a diverses explotacions l’han ajudat a entendre el funcionament del sector i a sentir-se preparat per aplicar els coneixements en l'entorn laboral. «A més a més, he tingut la sort de poder fer les pràctiques en dues explotacions. L'una és Cal Llacuna, una granja de porcí de cicle tancat, i l'altra, l'empresa familiar Solé Serveis Agraris, a la qual he donat suport durant la campanya de la sega i en altres activitats agroramaderes», explica. Més alumnes i més especialitzacions
El curs actual s’ha iniciat amb
708 alumnes matriculats als cicles formatius de grau mitjà i superior de les Escoles Agràries de Catalunya, un augment del 5,8 % respecte a l’any anterior. Així mateix, s'inaugura el curs amb una oferta de vint-i-dos cicles formatius i havent consolidat els cinc Centres de Formació Professional Integrada, com el que coordina l'Escola Agrària del Solsonès, dedicat al sector forestal. A més a més, es reforça l'oferta de certificats professionals amb noves especialitzacions