L’Escola Agrària del Solsonès participa en el 21è Campionat Forestal Europeu d’Estudiants a Letònia

L’Escola Agrària del Solsonès ha tornat a demostrar el seu compromís amb l’excel·lència formativa i la projecció europea prenent part al Campionat Europeu d’Estudiants en Habilitats Forestals (European Student Championship in Forestry Skills), transcorregut del 20 al 25 de maig a la regió d'Ogre, Letònia. De referència a escala continental en l'àmbit de la gestió forestal i les habilitats tècniques amb motoserra, el certamen ha reunit equips de setze països europeus per posar-ne a prova les competències tècniques i els coneixementsen gestió forestal.

Escola Agrària Solsonès



El representant de l’Escola ha estat Sergi Martínez, alumne del cicle formatiu de grau superior en Gestió Forestal i del Medi Natural, qui va obtenir la segona posició al II Campionat Forestal Nacional d’Estudiants celebrat a Osca el febrer passat. També ha viatjat a Letònia l'estudiant Gina Itxart després d’assolir el cinquè lloc a la competició d'abast estatal. En aquest cas, Itxart hi ha acudit com a suplent. Ambdós alumnes han estat acompanyats per Daniel Tarrés, professor de maquinària forestal, i Aleix Sánchez, formador en treballs forestals. D'aquesta manera, l'equip espanyol ha quedat configurat per Yannick Franken, de l'EA Pirineu, Eudald Ridao, de l'EFA Quintanes (Osona), i David Gil, de l'EFA La Malvesía (València). Tant l'EA Pirineu com el centre establert a Olius, en tant que Escoles Agràries, formen part del Servei de Formació Agroalimentària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Escola agrària Solsonès



Experiència i esportivitat més enllà de la competició

Durant la setmana de competició els participants han hagut de superar proves tècniques que combinen enginy, precisió, resistència física i capacitat de presa de decisions en escenaris simulats, però exigents: abatiment d'arbres, canvi de cadena, tall combinat, tall de precisió i desbrancatge, així com una pràctica grupal basada en un recorregut forestal, que inclou setze proves dedicades a la dasometria, l'inventari, la topografia, la identificació d’espècies de flora, fauna, fustes i plagues forestals i els primers auxilis.

Les marques de Sergi Martínez mostren una actuació sòlida dins un context de gran nivell competitiu, destacant especialment en les proves de tall combinat (32a posició) i tall de precisió (30è lloc) sobre un total de 64 competidors. En l’àmbit grupal, l’equip espanyol ha aconseguit una tretzena posició en les proves tècniques de motoserra i un vuitè lloc en el recorregut forestal obtenint, de retruc, la tretzena posició en la classificació general.