Els Agents Rurals de la Catalunya Central preveuen superar les 20.000 actuacions el 2025

El cos d'Agents Rurals a la Catalunya Central ha realitzat un total de 14.200 actuacions entre gener i agost d'aquest 2025, una xifra que ja supera gairebé tota l'activitat registrada en el conjunt de l'any 2024, quan se'n van comptabilitzar 16.000. El nou cap regional del cos, Jordi Carrasco, ha anunciat aquest dijous que la previsió és arribar a les 20.000 actuacions al llarg de l'any, la qual cosa suposaria un increment del 25% respecte a l'exercici anterior.
Segons Carrasco, aquest augment és possible gràcies al reforç d'efectius que s'ha fet al territori, amb un total de 91 agents operatius a les comarques centrals. La millora de recursos humans ha permès ampliar la vigilància i la presència a tot el territori, especialment als espais naturals protegits, i donar resposta amb més agilitat a les incidències detectades.
Vigilància en espais naturals protegits
El nou responsable regional ha destacat l'esforç intens de vigilància als espais naturals protegits de la zona central, que inclouen el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, el Parc Natural del Montseny, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el Cadí Moixeró.
Carrasco ha explicat que aquesta vigilància s'ha reforçat des de Setmana Santa i ha incidit no només en el control i la prevenció, sinó també en el suport a la gestió dels parcs i en la informació a la ciutadania. Segons ha dit, "des de la pandèmia hi ha un accés molt més nombrós de gent a la natura i tenim l'objectiu de fer compatible el dret a gaudir dels espais naturals amb el deure de conservar-los".
Increment de denúncies
Entre les actuacions d'aquest any, destaca també l'augment de les denúncies interposades: entre gener i agost s'han registrat 783 expedients sancionadors, una xifra que ja supera les 736 denúncies de tot el 2024.
D'aquestes, unes 400 estan relacionades amb infraccions de circulació motoritzada, una de les problemàtiques recurrents als espais naturals. També hi ha un volum destacat de denúncies per focs fets en zones no autoritzades o sense el permís corresponent, una pràctica que suposa un risc directe per a la seguretat forestal.
Balanç positiu de la campanya d'incendis
Tot i que la campanya d'incendis forestals encara no s'ha tancat, Carrasco ha fet un balanç provisional positiu, assenyalant que s'han pogut superar els mesos "més complicats", entre finals de juny i juliol, sense grans emergències.
A la regió de la Catalunya Central, fins ara s'han cremat 229 hectàrees forestals en una cinquantena d'incendis, una xifra que representa només un 3% del total de superfície cremada a Catalunya. Malgrat que és superior a la de l'any passat, quan pràcticament no es van registrar focs rellevants, Carrasco ha remarcat que les dades són "relativament bones" tenint en compte el context climàtic actual.
Els incendis més significatius han estat els de Sant Pere Sallavinera, Pinell del Solsonès i Rajadell, tots ells relacionats amb l'activitat de la sega del cereal. En aquest sentit, Carrasco ha recordat que des del 2012 els Agents Rurals desenvolupen una campanya específica de prevenció durant la sega, amb vigilància terrestre i aèria.
Aquest 2025 s'han inspeccionat 750 màquines agrícoles a tot Catalunya i només 9 no complien les mesures de prevenció establertes. Pel que fa als incendis derivats de la sega, n'hi ha hagut 29 arreu del país, enfront dels 24 de l'any passat.
Reforç i projecció del cos
Carrasco va assumir la direcció regional dels Agents Rurals a la Catalunya Central el mes de juny, en substitució de Jaume Bosch. Fins aleshores havia estat al capdavant de l'àrea del Bages i Moianès i, anteriorment, havia comandat les àrees del Solsonès i de l'Alt Camp.
La directora dels Serveis Territorials d'Interior a la Catalunya Central, Elena Roca, ha posat en valor el relleu i ha destacat que el Departament està fent una aposta "clara i decidida per muscular el cos", amb la incorporació de nous agents i el lideratge de "comandaments preparats i implicats".
Actualment, la regió central compta amb 91 agents en actiu, però la previsió del Departament d'Interior és arribar als 130 efectius l'any 2030, un increment que permetrà reforçar encara més la presència i l'eficiència del cos al territori.
Un cos clau per al territori
Amb aquestes dades, els Agents Rurals de la Catalunya Central tanquen un balanç positiu del primer tram del 2025, tot posant en relleu el paper fonamental que tenen en la protecció del medi natural, la prevenció d'incendis i la convivència entre la ciutadania i el patrimoni natural.
El repte de cara als propers mesos serà mantenir l'augment d'actuacions previst fins a final d'any i seguir treballant perquè la pressió creixent sobre els espais naturals no posi en risc la biodiversitat i la seguretat del territori.