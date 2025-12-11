Santpedor reestructura el cartipàs municipal en un escenari de govern en minoria

L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat una reestructuració del cartipàs municipal arran de la sortida del govern dels dos regidors del grup Sumem x Santpedor - Junts. El plenari de desembre ha validat el nou repartiment de responsabilitats, que deixa ERC governant en minoria amb cinc dels tretze regidors del consistori i obliga a una redistribució completa de carteres, tinences d'alcaldia i representacions institucionals.
Un govern en minoria després de la renúncia de dos regidors
La reorganització arriba després que, a mitjan novembre, Roser Llobera (Infància, Joventut i Participació Ciutadana) i Jordi Rojas (Fires, Festes i Turisme) comuniquessin la seva voluntat de deixar el govern i passar a l'oposició. A més, Rojas també ha renunciat al càrrec de regidor, i el ple de desembre ha estat el seu darrer com a membre de la corporació. Sumem x Santpedor haurà d'incorporar un nou representant que se sumarà a la regidora Llobera a l'oposició.
Amb aquests canvis, el govern queda format únicament pels cinc regidors d'ERC, mentre que l'oposició passa a estar integrada per SEAM (4 regidors), la CUP (2) i SxS-Junts (2).
Nova estructura política i representació institucional
L'alcaldia ha signat aquesta setmana el decret de delegació de regidories, després que el ple aprovés les retribucions, dedicacions i representacions en organismes i comissions. També s'ha informat de la nova composició de la Junta de Govern Local i de les tinences d'alcaldia, que queden de la següent manera: Marijó Aubarell manté la primera tinència; Pep Illa continua com a segon tinent; Jordi Hernández passa de quart a tercer tinent; i Mireia Vall assumeix la quarta tinència. Roser Llobera, ara a l'oposició, passarà a percebre només les retribucions per assistència a plens i comissions.
Pel que fa al repartiment de carteres, les competències gestionades fins ara per Sumem passen a mans d'ERC. L'alcalde Agustí Comas suma Festes a les seves responsabilitats de Cultura, Esports, Comunicació, Patrimoni i Brigada Municipal. El regidor Jordi Hernández assumeix Fires, Turisme i Patrimoni, a més de representar el consistori a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, Bages Turisme i la Mancomunitat del Bages i el Moianès per l'aigua.
Marijó Aubarell incorpora Joventut i Participació Ciutadana a les seves àrees de Drets Socials, Gent Gran, Habitatge, Igualtat-Feminismes-LGTBI, Polítiques Digitals i Transparència. Mireia Vall afegeix Infància a Educació i Salut, i assumirà la representació al Consell d'Infants. Pep Illa manté Urbanisme, Organització Interna, Contractació Pública, Acció Climàtica i Mobilitat.
Retribucions i dedicacions
Les dedicacions i retribucions del govern es mantenen sense canvis, excepte en el cas del regidor d'Hisenda i Promoció Econòmica, Jordi Hernández, que incrementa un 15% la seva retribució amb una dedicació del 40%.
Amb aquesta reestructuració, l'Ajuntament de Santpedor afronta un nou escenari polític amb un govern en minoria i una redistribució completa de responsabilitats que permet garantir el funcionament ordinari del consistori durant la resta del mandat.