Santpedor aprova la taxa de residus del 2026 i avala diversos canvis en serveis municipals

L'últim ple municipal de Santpedor del 2025, que va durar gairebé cinc hores, va aprovar definitivament la nova Taxa de Residus per al 2026 i una bateria de dictàmens sobre serveis i equipaments municipals. En el ple també es va formalitzar la reestructuració del cartipàs, després de la sortida del govern de Sumem x Santpedor - Junts. La sessió va incloure modificacions contractuals, canvis en preus públics, aprovacions unànimes i un torn de precs i preguntes centrat en la situació de la Residència Cal Jorba.
Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals i nova Taxa de Residus
El ple va validar les Ordenances Fiscals per al 2026, amb la Taxa de Residus com a únic punt modificat. El nou sistema combina una part fixa i una part variable vinculada al comportament dels usuaris en el sistema porta a porta. La quota bàsica es redueix de 159,46 euros a 146 euros i s'ajusta segons la generació real de residus. El dictamen es va aprovar amb 7 vots a favor (ERC i SxS) i 6 en contra (SEAM i CUP).
A conseqüència d'aquesta nova estructura tarifària, també es va aprovar inicialment la modificació del contracte del Servei de Recollida Porta a Porta, que amplia la recollida de restes vegetals els dijous sota demanda i amb cost inclòs a la part variable. Va obtenir 7 vots favorables i 6 abstencions.
Modificacions en preus públics i contractes municipals
El ple va aprovar la modificació del preu públic de la residència assistida i centre de dia Can Jorba, amb un increment del 5% per al 2026 respecte als imports vigents i una actualització dels serveis complementaris. El dictamen va rebre 11 vots a favor i 2 en contra.
També es va aprovar la pròrroga forçosa del contracte de neteja dels edificis municipals, fonamentada en la necessitat de garantir la continuïtat del servei. La decisió va obtenir 11 vots favorables i 2 en contra.
En l'àmbit econòmic, el ple va donar llum verda a dos reconeixements extrajudicials de crèdit: 6.518,02 euros per productes químics de les piscines i 18.083,87 euros per al manteniment de l'enllumenat públic i nadalenc.
Projecte de Cal Llovet retirat del debat per consens
A petició de SEAM i amb acord de tots els grups municipals, es va retirar de l'ordre del dia el dictamen sobre la renovació de la coberta i reparació de la sala Cal Llovet. La proposta és crear un espai de treball conjunt per valorar el futur de l'equipament i elaborar un informe tècnic independent que compari les opcions de rehabilitació o nova construcció.
Aprovacions per unanimitat
El ple va aprovar per consens delegar a la Diputació de Barcelona la selecció d'una borsa supramunicipal de personal per cobrir necessitats temporals de treball social durant el 2026. Igualment, es va validar el Reglament del Fons d'Acció Social per als treballadors i treballadores municipals, que preveu ajudes en tractaments sanitaris no coberts o per naixement, adopció i acolliment, entre altres.
Debat polític: Cal Jorba i el nou annex del Pavelló
En el torn de precs i preguntes, només la CUP va intervenir. El grup va demanar explicacions sobre les denúncies d'algunes famílies de la residència municipal Cal Jorba i va instar el consistori a investigar les presumptes irregularitats laborals de l'empresa gestora. També va expressar queixes per les baixes temperatures al nou annex del Pavelló i la manca de confort per al públic durant els partits.
La formació va lamentar, un cop més, la manca de resposta a algunes instàncies presentades, assegurant que aquesta situació s'arrossega des de l'anterior legislatura.
El ple va cloure així una de les sessions més denses de l'any, marcada per decisions rellevants en fiscalitat, serveis municipals i gestió d'equipaments.