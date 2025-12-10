Marxa a l'estranger durant setmanes i deixa cinc gossos a casa sense menjar ni beure i desatesos

Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament un home per maltractament animal per omissió després de detectar quatre gossos desatesos en un espai rellogat de la masia del Brunet de Castellbell i el Vilar. Els animals es trobaven en condicions sanitàries i higièniques precàries i han estat comissats i traslladats a un centre habilitat.
Detecció dels animals desatesos arran d'un avís veïnal
Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial Central, amb el suport de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, van intervenir després de rebre un avís a mitjan novembre que alertava de la possible situació de desatenció d'uns gossos en un nucli disseminat del municipi.
El 16 de novembre, els agents van realitzar una primera aproximació al voltant de la masia i, després de diferents comprovacions, van constatar que diversos animals es trobaven en condicions higièniques i sanitàries deficitàries, amb indicis clars de manca d'alimentació.
Inspecció exhaustiva i constatació de les greus deficiències
L'endemà, 17 de novembre, es va dur a terme una inspecció detallada a càrrec de l'URMA, personal tècnic i vigilant municipal i un veterinari designat per l'Ajuntament. En contactar amb el propietari dels animals, l'home va assegurar als agents que feia tres setmanes que era a l'estranger i que no podia presentar-se al lloc.
En el recinte, hi havia dos gossos en un tancat exterior i dos més dins un magatzem. Tots quatre mostraven signes de desnutrició, deshidratació i presència de paràsits. Els animals ubicats a l'interior presentaven, a més, una conducta agressiva i un nivell d'estrès molt elevat. En la instal·lació també hi van trobar un cinquè gos mort.
La inspecció del magatzem va evidenciar un entorn insalubre: manca de ventilació i de llum, acumulació massiva d'excrements i orins, presència d'objectes perillosos i vidres trencats, així com altres elements que suposaven un risc sanitari greu per als animals.
Comís dels gossos i tramitació de la denúncia
Davant la situació observada, els cossos actuants van procedir al comís dels quatre gossos, que van ser traslladats a un centre habilitat per garantir-ne la cura i la recuperació.
Els Mossos d'Esquadra han tramitat una denúncia administrativa per maltractament animal per omissió contra el propietari, que s'ha enviat al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar.