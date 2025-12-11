L'Informe 2024 confirma l'impuls de la recerca a la Catalunya Central amb 28,1 milions mobilitzats

L'Observatori de la Recerca de la Catalunya Central (ORCC) ha presentat l'Informe 2024, que constata un creixement notable del sistema d'R+D+I al territori: 521 projectes en actiu, 28,1 milions d'euros mobilitzats i un increment del 16% en el personal investigador. L'acte s'ha fet al TechLab Manresa (UPC) amb presència del rector Francesc Torres.
Presentació al TechLab Manresa amb suport institucional
La presentació de l'informe es va fer dimecres al TechLab Manresa (UPC) i va comptar amb l'assistència del rector de la UPC, Francesc Torres, que va subratllar la importància de donar continuïtat al reforç de la recerca al territori.
El director del centre SSR-UPC, Francesc Xavier Moncunill, va destacar la trajectòria del grup com a exemple de consolidació i projecció dins el sistema de recerca de la Catalunya Central.
Dades clau: més projectes, més finançament i més investigadores
Segons l'informe, la Catalunya Central disposa de 521 projectes d'R+D+I en actiu, procedents tant d'institucions públiques com privades. L'activitat global de recerca i innovació aporta 28,1 milions d'euros, 2,9 més que l'any anterior.
El personal investigador puja fins a 136 persones, un creixement del 16%, i el percentatge de dones investigadores s'eleva fins al 58%.
En el període 2020-2024, s'han analitzat 110 publicacions científiques indexades, un 7% més que en el quinquenni anterior. L'informe també identifica 265 empreses innovadores i 46 empreses emergents vinculades a l'ecosistema d'R+D+I de la regió.
Un territori que avança cap al model de regió del coneixement
Durant la presentació, es va remarcar que aquestes xifres acrediten la maduresa del sistema de recerca de la Catalunya Central i la seva capacitat d'incidir en el desenvolupament econòmic i social. El document apunta com a reptes principals la necessitat de continuar reforçant el suport institucional, impulsar l'internacionalització, fomentar la col·laboració publicoprivada i afavorir la transferència de coneixement cap al teixit empresarial.
Un instrument per mesurar i projectar l'impacte de la recerca
L'Observatori és una iniciativa de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (UPC), en col·laboració amb institucions de recerca, universitats, centres sanitaris, centres tecnològics i empreses del territori. La seva funció és elaborar informes periòdics amb indicadors homologats que permetin seguir l'evolució i l'impacte de l'R+D+I a la Catalunya Central.