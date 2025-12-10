Dos guàrdies civils fora de servei salven una persona en risc greu a Sallent

Dos guàrdies civils fora de servei que passejaven pel paratge de Sant Pere de Serrahima, a Sallent, van auxiliar el 29 de novembre una persona que es trobava en una situació de risc greu per a la seva integritat física. La seva intervenció va permetre estabilitzar-la fins que hi van arribar els serveis sanitaris i la Policia Local.
Una actuació decisiva en un entorn natural
Els fets van tenir lloc cap a 3/4 de 10 del matí quan dos agents fora de servei -un destinat al Punt de Berga i l'altre al Subsector de Trànsit de Múrcia- van localitzar una persona dins d'un vehicle que presentava lesions autoinfligides. Tots dos es trobaven fent un passeig pel paratge natural de Sant Pere de Serrahima, al terme municipal de Sallent, quan van detectar la situació de risc.
Davant la gravetat dels fets, els agents van activar immediatament el protocol d'emergència, van trucar al 112 i van començar a oferir els primers auxilis seguint les indicacions del personal sanitari.
Coordinació amb els serveis d'emergència
La intervenció ràpida dels dos guàrdies civils va permetre estabilitzar la persona fins a l'arribada d'una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i d'una patrulla de la Policia Local de Sallent.
Segons va informar posteriorment el personal sanitari, no es temia per la vida de l'afectat, que va ser traslladat al centre hospitalari més proper per rebre atenció mèdica i psicològica.