L'única ciutat de l'Estat on mai ha caigut la Grossa de la loteria de Nadal

S'apropa Nadal i en aquestes dates hi ha una tradició que ja és inamovible: els sorteigs extraordinaris de la loteria. A Catalunya hi ha la Grossa de Cap d'Any, però molts catalans també decideixen provar sort a la Grossa de Nadal que organitza l'Estat, conegut com El Gordo. Enguany, el 79432 ha sigut el número que s'ha endut aquest primer premi, i ha caigut a tres pobles de Lleó i a Madrid.
La sort va com va, i cau on cau. Però hi ha una ciutat a l'Estat que és la gran desafortunada, ja que és l'única mínimament gran en nombre d'habitants on mai hi ha caigut el primer premi. Es tracta de Melilla: mai en els 200 anys d'història que té la Grossa de Nadal hi ha hagut el número guanyador de la grossa. Però no tot va de fortuna, sinó que també es tracta de probabilitats.
A la ciutat espanyola a l'Àfrica hi ha 86.000 habitants, una xifra que es queda curta si es compara amb altres ciutats amb més sort i, a més, hi ha molt poca tradició de participar en la loteria extraordinària de Nadal. De fet, els ciutadans melillencs són els que menys hi inverteixen: 13,72 euros de mitjana en comparació als 64,88 del conjunt dels espanyols. Casualment, però, el premi més gran de la història de Melilla va ser fa molt poc, el 2020, quan el 86986 va portar un cinquè premi a la ciutat autònoma.
Probablement pel nombre d'habitants combinat amb el factor sort, la ciutat que històricament ha estat més premiada és Madrid, amb un total de 82 primers premis en 200 anys de sorteigs. Per darrere hi ha Barcelona, amb 42 ocasions en què ha caigut la Grossa, seguida de Sevilla (17), Bilbao (14) o València i Saragossa (13). A Catalunya, altres ciutats amb fortuna són Vic i la mítica Sort amb quatre premis de la Grossa de Nadal.
Les ciutats catalanes on més vegades ha caigut la Grossa de Nadal
La ciutat on ha caigut més cops el primer premi del sorteig de Nadal és a Barcelona. Es tracta d'una lògica pura d'habitants i de punts de venda de loteria: allà on n'hi ha més i, per tant, es venen més bitllets, pugen les probabilitats que la sort somrigui. En concret, des del 1817, la capital catalana ha rebut la Grossa en fins a 43 ocasions. Ara bé, hi ha administracions que han estat més agraciades que altres.
Al podi de ciutats catalanes amb més sort a la Grossa de Nadal també hi ha Vic i la màgica Sort amb la seva Bruixa d'Or, on el primer premi ha caigut en fins a quatre ocasions a cada indret. Per darrere queden Sabadell, amb tres primers premis; Granollers, Sant Quirze del Vallès i Lleida, amb dues Grosses de Nadal; i on ha tocat només un cop destaquen recentment Salou el 2019 i Barberà del Vallès el 2022. A les ciutats de Girona i Tarragona mai ha caigut un primer premi de la Grossa de Nadal en els 200 anys d'història del premi.