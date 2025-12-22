El temps d'aquest dimarts 23 de desembre: núvols a tot arreu

Aquest dimarts el fred continuarà sent el protagonista i la neu es mantindrà a les cotes altes, com hem pogut veure en algunes imatges de postal de Nadal que ens han deixat les precipitacions a diferents punts del Pirineu.
Aquest dimarts tindrem núvols tot el dia. El cel estarà molt ennuvolat a tot arreu, amb nuvolositat menys abundant a Ponent i al terç sud al matí. De matinada s'espera precipitació al vessant nord del Pirineu, a l'extrem nord-est del país i és possible al massís del Port.
A la tarda s'espera algun ruixat a la resta de la meitat est del territori i són probables també a la resta de Catalunya de manera dispersa. Això sí, no viurem un episodi de pluges com el de la setmana passada, aquest dimarts s'acumularan quantitats poc abundants de precipitació, si bé a punts del quadrant nord-est seran abundants, sobretot a zones elevades.
La cota de neu voltarà entre els 800 i 1.000 metres de matinada; posteriorment, pujarà fins a situar-se entre els 1.200 i 1.400 metres en conjunt i fins als 1.600 metres al Montseny. A més, tindrem avís per mal estat de la mar al nord del cap de Creus i al cap de Begur.
La temperatura mínima baixarà lleugerament. Aquest dimarts, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 6 graus de mínima i es preveu arribar als 13 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà -1 grau de mínima i s'arribarà als 13 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de -3 graus que pujarà fins als 9 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 3 graus de mínima que podran arribar fins als 14 °C segons la previsió.