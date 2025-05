Israel nega la fam massiva a Gaza i vol controlar l'ajut humanitari perquè no sigui una «arma de guerra» de Hamàs

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha negat aquest dimecres que existeixi una situació de "fam massiva" a Gaza i ha assegurat que les informacions que així ho denuncien són la "nova mentida de moda". En un discurs des de Jersualem, ha defensat que el govern hebreu ha de tenir el control de l'ajut humanitari perquè, segons ell, Hamàs saquejava els aliments i els venia a preus "desorbitats" per finançar la guerra. Per això, ha justificat la necessitat de crear "llocs de distribució controlats" on, en comptes d'arribar grans camions, es distribueixin paquets d'aliments concrets per a una família durant una setmana.

I és que Netanyahu ha admès que van perdre el control de manera momentània de la seguretat en els punts de repartiment, on almenys tres persones van morir aquest dimarts i on les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van disparar "trets d'avís" per controlar la multitud. Segons Israel, s'han distribuït "8.000 paquets d'aliments" directament als civils de Gaza, i "n'arribaran més".

L'ONU denuncia el pla de distribució d'Israel

Des de l'ONU, van condemnar les escenes de caos i van criticar que aquest pla de distribució d'ajuda humanitària -gestionada per Israel amb l'ajuda dels Estats Units- no segueix els principis de la llei internacional ni és neutral. De nou, van insistir en la necessitat que l'ajuda humanitària entri de manera massiva a Gaza.

El secretari general adjunt d'Afers Humanitaris i Suport d'Emergència de Nacions Unides (ONU), Tom Fletcher, va afirmar que tenen "els productes, el pla, la voluntat i la xarxa" per distribuir quantitats massives d'ajuda per "salvar la vida" dels civils a Gaza, en línia amb els principis humanitaris i "com demana el món". "Deixeu-nos treballar, no hi ha temps a perdre", va advertir. Al seu torn, el govern espanyol també ha remarcat insistentment que l'ONU és l'organització internacional més ben preparada per garantir la distribució "neutral" dels elements bàsics.

Israel interromp l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza

Segons publica aquest dimecres el diari israelià Haaretz, el grup de distribució d'ajuda humanitària controlat per Israel amb el suport dels Estats Units ha decidit interrompre l'enviament de materials arran dels incidents a la zona de Rafah. Tal com indica el mitjà, els centres de distribució no operaran aquest dimecres pels "preparatius" que cal dur a terme després dels fets que es van produir ahir. En aquest sentit, el grup encarregat d'entregar ajuda humanitària assegura que està treballant "de forma diligent" per restaurar els enviaments al més aviat possible.

La Unió Europea fa un toc d'atenció a Israel

Arran dels darrers incidents viscuts a la Franja de Gaza, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha publicat un comunicat on ha reiterat que l'ajuda humanitària "mai ha de ser polititzada o militaritzada". En aquesta línia, ha reivindicat el rol que ha de jugar l'ONU en la distribució d'assistència i ha exigit novament "de forma urgent" que es restaurin les entregues "d'acord amb les necessitats de la població civil a Gaza".