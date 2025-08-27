Colau embarcarà diumenge a la Flotilla que salparà de Barcelona cap a Gaza

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, embarcarà diumenge en una de les embarcacions de la Global Sumud Flotilla que sortirà del Port de Barcelona amb destí Gaza. "Acabar amb el genocidi a Gaza és el deure de tots i totes, per això hem de fer el que estigui a la nostra mà per aconseguir-ho", ha assegurat Colau en un missatge a les xarxes socials.
En el mateix missatge, Colau ha assenyalat que "si els governs, inclòs el d'Espanya, no fan el possible per aturar l'estat criminal d'Israel" ho haurà de fer "la ciutadania". "La causa palestina és la causa de la humanitat", ha dit l'exbatllessa, que se suma així a periodistes, polítics i activistes com Greta Thunberg en la "major missió humanitària de la història".
Desenes de vaixells amb centenars d'activistes de 44 països de tot el món salparan diumenge des de la capital catalana per portar a Gaza tota mena de material, menjar i aigua. La flotilla intentarà, de nou, obrir un corredor humanitari a Gaza després que Israel interceptés el passat mes de juny el vaixell en què viatjaven 12 activistes, entre ells Thunberg.
Colau, juntament amb l'eurodiputat Jaume Asens, també havia de formar part d'una altra expedició de la Flotilla que havia de sortir des de Turquia a l'abril. En aquell moment, Colau va denunciar "pressions a diferents governs" per part d'Israel per impedir que la Flotilla salpés.
Els activistes que s'embarcaran en la Flotilla arribaran el divendres a Barcelona per rebre una formació intensiva durant el cap de setmana, en el qual també s'organitzarà una jornada cultural i reivindicativa. El Moll de la Fusta acollirà des del dia 29 fins al mateix 31 activitats culturals, polítiques i de mobilització ciutadana en suport a aquesta acció. Entre d'altres, es preveuen concerts de Macaco o Clara Peya.
Després de set o vuit dies de viatge des de la capital catalana, les embarcacions preveuen arribar a Gaza i poder descarregar tot el material transportat, una acció que confien realitzar amb la intervenció dels diferents governs.