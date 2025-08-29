Barcelona es prepara per acomiadar la flotilla cap a Gaza: tots els participants, activitats i concerts

Desenes de vaixells amb centenars d'activistes de 44 països de tot el món salparan diumenge des del Port de Barcelona cap a Gaza en el que han catalogat com la "major missió humanitària de la història". Això serà diumenge, però ja des d'aquest divendres, el Moll de la Fusta acull diverses activitats i iniciatives de suport per denunciar el genocidi que Israel està duent a terme a la Franja.
Serà el segon intent de Greta Thunberg després de ser detinguda juntament amb els altres 11 activistes ocupants del vaixell Madleen amb què pretenien arribar a la Gaza. I és que la voluntat de fer arribar material humanitari a la població i de visibilitzar el conflicte va ser llegida pel govern de Benjamin Netanyahu com un acte de propaganda de Hamàs, i ara caldrà veure si ho llegeix de la mateixa manera o la flotilla pot tocar terra a Palestina.
Embarcaran a la Global Sumud Flotilla polítics catalans com l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, l'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens, la diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo i el membre de la direcció nacional del partit Adrià Plazas, però ERC també estarà present al Moll de la Fusta durant tot el cap de setmana i es preveu que hi participi el PSC, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi celebrat la "identitat catalana" de la iniciativa. També hi serà el president de l'ANC, Lluís Llach.
Les activitats prèvies al Moll de la Fusta
Desenes d'artistes s'han sumat a la causa i oferiran concerts gratuïts per concentrar el màxim nombre de persones al Moll de la Fusta els dies previs a la sortida dels vaixells. Entre els noms més destacats hi ha Macaco, Clara Peya, l'Elèctrica Dharma i Svetlana. A més, se celebraran col·loquis, xerrades, micròfons oberts, tallers de dansa i tota mena d'activitats que es detallen a continuació.
Divendres 29 d'agost
- 07:00 hores: concert de Luquita Candombe
- 17:20 hores: presentació de les jornades i dels participants de la flotilla
- 19:00 hores: concert de la Sol Band
- 20:00 hores: concert de la companyia Elèctrica Dharma
- 20:45 hores: concert de Sobre Mi Gata
- 21:15 hores: concert de Tribade
- 21:45 hores: concert de DJ Marikarmen Free
Dissabte 30 d'agost
- 10:00 hores: micròfon obert
- 10:30 hores : concert de Samba Quintal Delas.
- 10:30 hores: taller infantil “World Handala”
- 11:00 hores: xerrada de Sodepau sobre el sionisme a Catalunya
- 12:00 hores: xerrada de Saad Omar sobre art i resistència
- 14:00 hores: xerrada d'Itaca sobre el model de govern extremista
- 15:00 hores: conferència d'Ester sin axe
- 16:00 hores: col·loqui sobre resistència
- 17:00 hores: concert de Leila Hegazy
- 18:00 hores: concert de Clara Peya & Friends
- 19:30 hores: Conversaciones con activistas catalanes.
- 20:15 hores: concert de Macaco
- 21:00 hores: concert de Makimakkuky
- 22:30 hores: concert de la DJ Sama Abdulhadi
Diumenge 31 d'agost
- 09:00 hores: acte simbòlic Vaixells a Gaza amb Aturem les Guerres Terrassa
- 11:00 hores: comiat a la flotilla.
- 11:00 hores: taller de dansa de Jafra Dabke Group.
- 12:50 hores: suport a la flotilla amb Lluís Llach, Ovidi 4 i Svetlana
- 13:30 hores: concert de Svetlana
- 14:00 hores: actuacions de Stick Dancers, Colla Bastonera Les Romanes, Castellers Poble Sec, Madre Tambora, Batucada La Traka i Batucada Ketubara